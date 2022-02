Die «Huebegg» erhält fünf E-Ladestationen

Geroldswil Das Wohn- und Gewerbehaus «Huebegg» erhält fünf E-Ladestationen Aufgrund der steigenden Nachfrage hat der Gemeinderat von Geroldswil einen Kredit für Ladestationen für Elektroautos in der Tiefgarage der «Huebegg» bewilligt. Bereits Ende 2020 wurden erste Forderungen nach Lademöglichkeiten für Elektroautos angebracht. 25.02.2022, 17.39 Uhr

Der Geroldswiler Gemeinderat bewilligte den Kredit für fünf Ladestationen für Elektroautos. (Symbolbild) Keystone

Der Gemeinderat hat einen Kredit von gut 76'000 Franken bewilligt, um in der Tiefgarage des Wohn- und Gewerbehauses Huebegg Ladestationen für Elektroautos zu erstellen. Dies schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung von Freitag. Mit dem gesprochenen Betrag sollen ein Lademanagement-System sowie fünf ­E-Ladestationen für die Mieterschaft in der Zentrumsüberbauung installiert werden. Bei den fünf elektrischen Zapfsäulen soll es aber nicht bleiben: «Im Weiteren wird die Installation von weiteren zehn Ladestationen im Voranschlag 2023 aufgenommen und zum gegebenen Zeitpunkt geprüft», heisst es weiter.