Das sind die Bilder des Jahres 2022 aus dem Limmattal

Die Bilder des Jahres 2022 Eine Miniaturwelt, ein Sprung und ein Feuer: Warum uns diese neun Limmattaler Bilder 2022 ins Auge stachen Ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende. Die Redaktion der «Limmattaler Zeitung» hat aus vielen eindrücklichen Bildern, die denkwürdige Momente dokumentieren, ihre liebsten ausgesucht. Das sind die Geschichten dahinter. LiZ Jetzt kommentieren 31.12.2022, 05.00 Uhr

Jedes dieser Bilder wurde von einem Redaktionsmitglied ausgesucht. Diese Person erzählt jeweils die Geschichte dazu.

Eine Miniaturwelt zum Jubiläum

Claudio Thoma (Baden, 7. August 2022)

Lukas Elser, Redaktor. zvg

Über 1000 Stunden hat der ­Birmensdorfer Hans Germann in seine Modellanlage zum 175-Jahr-Jubiläum der Spanisch-Brötli-Bahn gesteckt. Für Ortskundige mutet die Miniaturwelt wie eine Reise in ihre eigene Vergangenheit an.

Sie erkennen die repräsentativen Bauten ihrer Gemeinde und Städte zwischen Zürich und Baden und stossen dabei immer wieder auf unterhaltsame und spannende Episoden aus der Zeit, als der historische Zug erstmals durch das Limmattal fuhr. Sie sehen, wie der Zürcher Hauptbahnhof einst ausgesehen hat, nehmen in Schlieren an einem Ballonflugwettbewerb und in Dietikon an einer Truppenmusterung durch General Guisan teil.

Im Zweiten Weltkrieg nächtigte dieser in der Taverne zur Krone. Germanns liebevolles und detailreiches Werk war 2022 in Altstetten, Schlieren, Dietikon und Baden zu bewundern. (lue)

Ein Lächeln bei Wind und Wetter

Severin Bigler (Unterengstringen, 29. September 2022)

Sibylle Egloff, Redaktorin. Archiv

Die Freude steht Sophie Vogler ins Gesicht geschrieben. Daran kann auch das garstige Wetter nichts ändern. Die 80-Jährige erntet auf dem familieneigenen Feld mitten in Unterengstringen Endivien, Rosenkohl und Fenchel, während der Regen vom Himmel prasselt.

Bei Wind und Wetter widmet sie sich dem Gemüseanbau. Die Ernte landet im 50 Meter entfernten Hofladen Knack Frisch. Seit 2022 können die Erzeugnisse der Familie Vogler auch auf dem Online-Marktplatz «Wir kaufen hier» bestellt werden. Das Start-up hilft Limmattaler Produzentinnen und Produzenten, ihre Ware unter die Leute zu bringen.

So muss die Kundschaft nicht mehr herumfahren, sondern kriegt regionales Gemüse und Obst nach Hause geliefert. «Wir wollen dem lokalen Gewerbe ein Gesicht geben», sagt Start-up-Mitgründer Roman Küng. Das Lächeln von Sophie Vogler sollte in der Tat niemandem vorenthalten werden. (sib)

Mit 97 noch immer ganz der Ingenieur

Valentin Hehli (Schlieren, 9. August 2022)

Florian Schmitz, Redaktor. Claudio Thoma

Im Herbst 2022 eröffnete das Wagi-Muesum an neuer Adresse auf dem ehemaligen Fabrikareal in Schlieren. Dank viel grösserer Ausstellungsfläche wird das Erbe der Wagi nun gebührend präsentiert.

Kurz vor dem Start besuchte die «Limmattaler Zeitung» das neue Museum zusammen mit Robert Binz. Nach 36 Jahren im Dienst der Schweizerischen Wagons- und Aufzügefabrik Schlieren (SWS) wurde er nach der Fabrikschliessung 1985 frühpensioniert. «So ein Museum aufzubauen, ist eine riesige Aufgabe», sagte der 97-Jährige nach einem Rundgang beeindruckt.

Noch immer ganz der Ingenieur zückte er im Gespräch nach kurzer Zeit einen Stift, um mit Skizzen anschaulich zu erklären, wie die Drehgestelle funktionieren, die er und seine Arbeitskollegen in der Abteilung Wagonbau entwarfen. (flo)

Ansturm auf die gerettete Minigolfanlage

Cynthia Mira (Dietikon, 9. Juli 2022)

Muriel Daasch, Praktikantin. zvg

Die Minigolfanlage Mühlematt in Dietikon feierte dieses Jahr nach zweijähriger Pause ihr Comeback. Zuvor war lange nicht klar, wie es mit dem Minigolfpark weitergehen würde. Ursprünglich hätte die Anlage einer Wohnüberbauung weichen sollen. Doch Ende April gab die Stadt Dietikon den Kauf der Anlage bekannt. Sie ist damit gerettet.

Nach der Wiedereröffnung im Juli hat es auf der Minigolfanlage oberhalb des Marmoriweihers einen regelrechten Ansturm gegeben. Neben der grossen Nachfrage der Bevölkerung haben auch die vielen sonnigen Wochenenden zu einer erfolgreichen Saison beigetragen. Für ausserordentlich viele Gäste sorgten zudem die Europäischen Tage des Denkmals, die am 10. und 11. September stattfanden und auch auf der nun denkmal­geschützten Minigolfanlage in Dietikon gefeiert wurden. (dam)

Ein Tag vor dem Jahrhundertprojekt

Severin Bigler (Oberengstringen, 29. September 2022)

Lydia Lippuner, Redaktorin. Claudio Thoma

Autobahn, Flusslandschaft und Schrebergärten befinden sich auf kleinstem Raum nebeneinander. Dieses Bild ist ein typischer Querschnitt des Limmattals. Als der Fotograf abdrückte, flog seine Drohne hoch über der Limmat zwischen Unterengstringen und Schlieren.

Einen Tag später, am 30. September, lancierte der Kanton das 70 Millionen Franken teure Revitalisierungsprojekt «Lebendige Limmat» im Kloster Fahr. Es soll den Fluss im Abschnitt zwischen der Autobahnbrücke bei Oberengstringen und der Überlandstrassenbrücke beim Schützenhaus Unterengstringen aus seinem Korsett befreien und in eine Flusslandschaft mit Badebereichen, Beobachtungsstellen und naturnahen Zonen verwandeln.

Das Projekt gilt als Jahrhundertchance für Mensch und Natur. Da aber unter anderem Schrebergärten weichen müssen, sind die Meinungen geteilt. (lyl)

Sprung für eine koreanische Schwertkampfkunst

Andrea Zahler (Dietikon, 24. Oktober 2022)

Virginia Kamm, redaktionelle Mitarbeiterin. zvg

Er ist einer von nur neun Masters in seinem Sport in der Schweiz: Der Bergdietiker Ralf Sommerfeld führt seit fast zehn Jahren seine eigene Haidong-Gumdo-Schule im Dietiker Industriegebiet Silbern. Sie ist eine von schweizweit rund 18.

Sommerfelds Herz schlägt seit 2004 für die koreanische Schwertkampfkunst. Seine Leidenschaft geweckt hat die Fernsehübertragung eines Pariser Kampfsportfestivals, wo jemand mit einem Schwert einen Apfel durchtrennt hat. Seither hat er schon dreimal mit dem Schweizer Team an der Weltmeisterschaft in Südkorea teilgenommen und jedes Mal eine Goldmedaille nach Hause gebracht.

Auch an der Europameisterschaft hat er sich im Einzelformlauf schon einmal den ersten Platz erkämpft. Am Sport, der ein bisschen aussieht wie ein Samuraikampf, gefallen Sommerfeld vor allem die Rollen, Drehungen und hohen Sprünge. (vir)

Der letzte Meter

Valentin Hehli (Spreitenbach, 11. April 2022)

David Egger, Chefredaktor. Beat Baschung

Hitze, Rauch, gleissendes Licht, Feuer und schmelzender Stahl: Am 11. April verschweissten die Arbeiter beim Shoppi Tivoli in Spreitenbach den letzten Meter Limmattalbahn-Gleis. Funken und Flammen, danach der Feinschliff. Und auf den Tag genau acht Monate später war das Limmattal schneeweiss und die Bahn nahm ihren fahrplanmässigen Betrieb auf.

Aus einer Idee wurde Wirklichkeit – durch die Hände der Planer, Ingenieure und Bauarbeiter. Es ist eine grosse Leistung, die sie seit dem Baustart 2017 vollbracht haben. Total 56200 Meter Schienen wurden für die 13,4 Kilometer lange Bahnstrecke von Zürich Altstetten nach Killwangen-Spreitenbach verbaut. Natürlich, es sind Menschen, es lief nicht alles am Schnürchen – man denke an das alte Wegkreuz im Dietiker Niderfeld, das 2019 von Arbeitern beschädigt wurde, oder an die neuen Strassenbeläge in Dietikon, die 2021, nur ein Jahr nach ihrer Fertigstellung, wieder aufgerissen und neu gemacht werden mussten.

Verkehrsbaustellen sind eben auch Leidensgeschichten. Aber die Bauarbeiter werden auch in Zukunft vorwärts machen, wenn sie gerufen werden. Wer sich all die Arbeitsstunden ins Bewusstsein ruft, die sie geleistet haben, steigt vielleicht mit einer gewissen Ehrfurcht ins neue Bähnli ein, das nun so selbstverständlich über all den Stahl rollt. (deg)

Eine schwarze Rauchsäule und 30 Meter hohe Flammen

Severin Bigler (Spreitenbach, 29. Mai 2022)

Sandro Zimmerli, stv. Chefredaktor. LTA

Es war ein besonderer Sonntagsdienst an jenem 29. Mai. Alles nahm zunächst seinen gewohnten Gang. Im Verlaufe des Nachmittags trafen dann aber erste Leserbilder von der riesigen Rauchwolke und den bis zu 30 Meter hohen Flammen auf dem Redaktionsmail ein. Wo genau das Feuer ausgebrochen war, war zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Manche vermuteten in Oetwil.

Dann vermeldete die Kantonspolizei Aargau einen Grossbrand im Spreitenbacher Industriegebiet. Das Feuer war in einer Lagerhalle ausgebrochen, in der Bitumen gelagert wurde. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung in der Region am Abend angewiesen, Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Die schwarze Rauchsäule war kilometerweit zu sehen.

Wie stark das Feuer und der Rauch und wie schwierig die Bedingungen für die Feuerwehrleute waren, zeigten aber nicht nur die aus der Ferne geschossenen Leserbilder sondern auch dieses Foto, das unser Fotograf vor Ort machen konnte. Die Brandursache ist bis heute nicht restlos geklärt. (zim)

Knapp am Aufstieg vorbei

Andre Duesel (Egg, 20. März 2022)

Ruedi Burkart, Redaktor. zvg

Christian Eugster küsst den Pokal, seine Mitspieler jubeln und 500 Zuschauer sind Zeugen. Mit 3:2 gewinnen die Limmattaler 1.-Liga-Unihockeyaner den dramatischen Playoff-Final gegen Pfannenstiel. So geht die Reise Richtung Nationalliga B für Eugster und Co. weiter. Schliesslich schrammt Limmattal nur knapp am erstmaligen Aufstieg in die zweithöchste Liga vorbei. B-Ligist Fribourg gewinnt Spiel fünf im Aufstiegs-Playoff mit 6:5 und bleibt oben.

In Erinnerung bleibt auch ein Schreckmoment. Das erste Spiel gegen Fribourg in Urdorf musste nach 15 Minuten wegen Rauchentwicklung abgebrochen werden, die Zentrumshalle wurde von der Feuerwehr evakuiert. Schliesslich spielte man die Partie in der Schlieremer Reitmen-Halle zu Ende, Limmattal siegte mit 5:3. Unihockey im Limmattal – Gänsehautmomente sind da garantiert. (rubu.)

