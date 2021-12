Das sind die Limmattaler Bilder des Jahres 2021

Die Bilder des Jahres 2021 Warum uns diese zehn Bilder 2021 ins Auge stachen – und was das mit 1372 zu tun hat Ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende. Die Redaktion der «Limmattaler Zeitung» hat aus vielen eindrücklichen Bildern, die denkwürdige Momente dokumentieren, ihre liebsten ausgesucht. Das sind die Geschichten dahinter. LiZ Jetzt kommentieren 31.12.2021, 05.00 Uhr

Das Schneeparadies vor der eigenen Haustür

Claudio Thoma (Dietikon, 16. Januar 2021)

Schwerelos scheint der Snowboarder über dem Boden in Richtung Tal zu gleiten. Als Kontrast zum aufgewirbelten Schnee verleiht die unter einer dicken, weissen Decke eingepackte Landschaft der actionreichen Momentaufnahme eine tief winterliche Ruhe. Erstaunlich am Schnappschuss ist, dass er in Dietikon aufgenommen wurde. Am 16. Januar konnte der Skilift Röhrenmoos nach heftigen Schneefällen erstmals seit 2017 wieder in Betrieb gehen. Rund 400 Besucherinnen und Besucher vergnügten sich mit Schlitten, Ski, Snowboards oder Schneeschuhen am Hang mit dem tiefstgelegenen Skilift der Schweiz. Besonders viele Kinder liessen sich mit Freude die 225 Meter den Hang hochziehen. Aber auch grosse Sprünge sind auf dem kleinen Hügel offensichtlich möglich.

Florian Schmitz, Redaktor

Ein Leuchtturm in dunklen Zeiten

Sandra Ardizzone (Dietikon, 18. Januar 2021)

Dietikon liegt noch immer an der Limmat und an der Reppisch. Ein Gewisses maritimes Flair ist dem Leuchtturm in der Mitte der Wiese bei der Kirchhalde hinter dem Alters- und Gesundheitszentrum aber nicht abzusprechen. Er war Teil der von der Standortförderung und der Kulturabteilung der Stadt Dietikon organisierten Kunstausstellung «DietikON – Lichtkunst erleben». An zwölf Standorten hellten die Werke verschiedener Schweizer Künstlerinnen und Künstler die nächtliche Dunkelheit zwischen Mitte Januar und Ende Februar auf. «Der Leuchtturm weckt Hoffnung und schenkt Geborgenheit», sagte Künstler Markus Eberhard über sein Werk. Und er liess einen wenigstens gedanklich weit weg sein in diesen aussergewöhnlichen und dunklen Zeiten.

Sandro Zimmerli, stv. Chefredaktor

Schwäne statt Böötler auf der Allmend Glanzenberg

Severin Bigler (Dietikon, 15. Juli 2021)

Als die Schwäne auf der Allmend Glanzenberg in Dietikon schwammen, regnete es bereits seit Tagen. Obwohl es Mitte Juli war, kam aufgrund des wolkenverhangenen Himmels und der kalten Temperaturen keine Sommerstimmung auf. Die beliebte Jogging-Strecke entlang der Limmat verwandelte sich in einen Pfützen-Parcours. Teilweise war sie wegen des Hochwassers ganz unterbrochen. An das beliebte Bööteln war nicht zu denken und ans Baden in den trüben Wassermassen schon gar nicht. Der Juli 2021 ging denn auch als denkwürdiger Monat in die Geschichte ein, so schrieb «Meteo Schweiz» in der Monatszusammenfassung: «Der Monat zählt in der Nordschweiz zu den fünf niederschlagsreichsten seit Messbeginn.» Die Schwäne schien dieser Rekord zu freuen: Wegen des Hochwassers mussten sie die Allmend Glanzenberg für einmal nicht mit Gummiböötlern teilen.

Lydia Lippuner, Redaktorin

Das Schmuckstück kommt aus der Luft

Severin Bigler (Schlieren, 26. August 2021)

Es ist das bisher grösste Ausstellungsobjekt des Schlieremer Wagi-Museums: der Triebwagen ABe 4/4 5 der eingestellten Tessiner Biasca-Aquarossa-Bahn. 28 Tonnen schwer und 16,5 Meter lang ist der Waggon, der 1963 in der Wagi hergestellt wurde und seither im Tessin und für die Oberaargau-Jura-Bahn im Einsatz war. Für den Spezialtransport nach Schlieren waren eine Sperrung des Gotthardtunnels und eine Polizeieskorte nötig. Mithilfe eines 80 und eines 100 Tonnen schweren Pneulastkrans fand der Wagen schliesslich seinen neuen Platz vor dem Museum. Dass der Betriebsleiter des Wagi-Museums Patrick Bigler Limmattaler des Jahres 2021 wurde, zeigt: Die Limmattalerinnen und Limmattaler sind bis heute stolz auf ihre Wagi.

Virginia Kamm, redaktionelle Mitarbeiterin

Der Tag, als alles möglich war

Alexander Wagner (Dietikon, 31. Mai 2021)

Ganze sieben Monate mussten die Amateurfussballer warten. Wegen der Coronapandemie waren seit Ende Oktober 2020 reguläre Trainings verboten, die Meisterschaft wurde unterbrochen. Am Montag, 31. Mai – dem Tag, als Sport wieder ohne Auflagen möglich war –, trafen sich der FC Dietikon und der FC Schlieren zum Volksfest respektive Testspiel. 200 Schaulustige wohnten dem Spektakel auf dem Dietiker Sportplatz Dornau bei herrlichem Frühsommerwetter bei, die Stimmung unter den Besucherinnen und Besuchern war ausgezeichnet. Dass der 1.-Ligist Dietikon gegen den unterklassigen Nachbarn gleich mit 6:1 gewann, war nicht viel mehr als eine Randnotiz. Viel wichtiger: Der Dornröschenschlaf der Limmattaler Sportlerinnen und Sportler war Gott sei Dank endlich ­vorbei.

Ruedi Burkart, Redaktor

Ein bisschen Fasnacht muss sein

Auftritt der Guggenmusik Reppischfäger beim Fasnachtsstart Dietikon, am 11. November 2021. Severin Bigler (Dietikon, 11. November 2021)

Wie so vieles konnte auch die Fasnacht in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden. Dass im Limmattal aber viele für die fünfte Jahreszeit brennen, zeigte sich am Dietiker Fasnachtsstart am 11. November. Um die Fasnacht auch in Zeiten von Corona zünftig einläuten zu können, spannten Die lustige Dietiker und die Reppischfäger Dietikon für die Veranstaltung in der Markthalle zusammen. Um 17.11 Uhr begann die Fete in bester Fasnachts-Manier mit Konfettikanonen. Trotz Kälte waren Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Region angereist. Für Stimmung sorgten die Gyre-Sümpfer aus Widen, die Stiereschränzer Urdorf und zum Abschluss die Reppischfäger Dietikon. Bis zu deren Auftritt um 21.11 Uhr standen die meisten der Anwesenden schon auf den Festbänken und feierten ein Stück Normalität in diesem verrückten Jahr.

Carmen Frei, Praktikantin

Mehr Linden, weniger Latten

Virginia Kamm (Weiningen, 13. November 2021)

Es war traurig, am 10. Februar 2018 die gefällte Weininger Linde zu sehen. Holzgeruch, und am Boden frische Späne als linde Boten des Todes. Umso schöner war die Lindenpflanzung am 13. November 2021, also 1372 Tage später. Am Lindenplatz steht nun wieder eine Linde. Frei nach dem 1913 verstorbenen Genfer Sprachwissenschaftler Ferdinand de Saussure stimmt nun das Signifiant, also die Bezeichnung, wieder mit dem Signifié, dem Bezeichneten, überein. Sprich: Die Welt ist wieder in Ordnung – zumindest am Lindenplatz in Weiningen. Die Lindenpflanzung war sozusagen der Schlussakt der grossen Strassensanierung im rechten Limmattal. 2014 begannen die Bauarbeiten in Oberengstringen. 2017 folgten Unterengstringen, Oetwil und Geroldswil und 2018 Weiningen. 2021: Happy End in Weiningen.

David Egger, Chefredaktor

Freie Fahrt voraus

Severin Bigler (Dietikon, 13. August 2021)

Weisse Wolken ziehen am Horizont vorbei, grüne Wiesen und Ackerflächen betten sich in die Umgebung ein – und mitten durch diese träumerische Landschaft verlaufen zwei einsame Gleise. Sie sind die Vorboten einer bedeutsamen Entwicklung, die das Dietiker Niderfeld in den nächsten Jahren mitmachen wird. Ab Ende 2022 fährt hier die Limmattalbahn durch; die Gleise und beide Haltestellen sind bereits gebaut. Nach und nach wird sich das Niderfeld dann zu einer etwa 40 Hektaren grossen Siedlung mit Wohn-, Gewerbe- und Grünflächen mit Raum für rund 4000 Arbeitsplätze und 3000 Einwohnerinnen und Einwohner verwandeln. Noch vorher, im Jahr 2024, wird jedoch die Wissenschaftsausstellung Phänomena während sechs Monaten auf dem Areal gastieren. Es ist einiges geplant im Niderfeld ­– die Weichen dafür sind bereits gestellt.

Sven Hoti, Redaktor

Eine logistische Meisterleistung

Sandra Ardizzone (6. April 2021)

Es hatte beinahe etwas Feierliches, als sie in Scharen in die Dietiker Stadthalle strömten, die Impfwilligen aus dem Limmattal. Die einen mit forschem Gang, die anderen aufgeregt oder bereits etwas unsicher auf den Beinen. Aus dem ganzen Limmattal und noch von weiter her kamen sie, als am 6. April der Startschuss für die Corona-Impfungen fiel. Dass dies geschehen konnte, ist einer logistischen Meisterleistung zu verdanken: Noch nie wurde hier ein Impfzentrum dieses Ausmasses auf die Beine gestellt. Und alle wollten sie mithelfen, Alt und Jung. 271 Personen hatten sich beworben, rund die Hälfte der eingestellten Mitarbeiter war zuvor arbeitslos. Über 500 Personen erhielten letztendlich täglich den Impfstoff. Nun beginnt das Abenteuer an der Bahnhofstrasse von neuem. Und einmal mehr kommen sie angeströmt.

Larissa Gassmann, Stagiaire

Dieses Haus bietet eine tolle Sicht ins Limmattal

Severin Bigler (Schlieren, 11. August 2021)

Das Kessler-Hochhaus ist nicht nur ein Klotz in der Landschaft. Auf der Dachterrasse im 13. Stock hat man auch eine wunderbare Aussicht ins Limmattal. Ausserdem verfügt der Betonriese über Qualitäten, die nicht jeder x-beliebige Plattenbau vorweisen kann: Der 42 Meter hohe Zeuge des ­Massenwohnbaus der 1960er-Jahre ist denkmalgeschützt. Die Frage, ob er diesen Status auch wirklich verdient hat, mag für den Laien nicht ganz unberechtigt sein. Fakt ist: Die Denkmalpflege hält das an die Architektur von Le Corbusier angelehnte Haus für einzigartig. Und deshalb mussten ihn die Bauherren im Sommer besonders zaghaft sanieren und so auch mehr Geld für die Arbeiten in die Hand nehmen. Mittlerweile sind die Arbeiten abgeschlossen und die Baugestelle entfernt. Jetzt haben die Schlieremer wieder eine ganz unverstellte Sicht auf ihr Meisterwerk.

Lukas Elser, Redaktor

