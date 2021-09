Limmattal: Ein Ja für neue Statuten des Wasserwirtschaftsverbands

Limmattal Alle fünf Gemeinden sagen eindeutig Ja zu den erneuerten Statuten des Wasserwirtschaftsverbands Am Sonntag stimmten Dietikon, Geroldswil, Oetwil, Schlieren und Weiningen mit 87,6 Prozent für die Totalrevision der Statuten des Wasserwirtschaftsverbands Limmattal. Neu verfügt der Zweckverband über ihren eigenen Finanzhaushalt.

26.09.2021, 20.04 Uhr

Die Statuten des Wasserwirtschaftsverbands werden nun an die kantonale Gesetzgebung angepasst. (Symbolbild) Severin Bigler

Die Stimmberechtigten von Dietikon, Geroldswil, Oetwil, Schlieren und Weiningen sprechen sich mit 87,6 Prozent Ja-Stimmen klar für die totalrevidierten Statuten des Wasserwirtschaftsverbands Limmattal aus. Am höchsten war die Zustimmung in den fünf beteiligten Gemeinden in Weiningen mit 89,2 Prozent, am tiefsten in Geroldswil mit 85,1 Prozent.