Kloster Fahr Frisch und lokal – die Fahr Erlebnis AG eröffnet den neuen Hofladen beim Kloster Ab Samstag steht den Besucherinnen und Besuchern im Kloster Fahr ein neues Angebot zur Verfügung. Im Hofladen werden regionale Produkte angeboten. Hans-Caspar Kellenberger 28.04.2021, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der historischen Trotte befindet sich der neue Hofladen auf dem Klosterareal. Hans-Caspar Kellenberger

Am 1. Mai ist es so weit: Die Fahr Erlebnis AG schliesst mit der Eröffnung des Hofladens in der Trotte die zweite Etappe des Umbaus rund um das Klosterareal ab. Das historische Gebäude wurde – soweit es der Denkmalschutz zuliess – herausgeputzt und frisch gestrichen. So, dass im vorderen Teil beim Eingang der neue Hofladen seinen Standort beziehen kann. Bis im vergangenen Herbst wurden hier noch Trauben gepresst.

So frisch wie die Trauben ab Mitte des 18. Jahrhunderts hier gepresst wurden, sollen auch die Produkte im neuen Hofladen sein. «Wir wollten schon immer regionale Produkte lokal verkaufen und den Konsumenten näher an die Produktion heranbringen, die grösstenteils hier stattfindet», sagt Nicole Sozzi, Geschäftsführerin der Fahr Erlebnis AG, die das Kloster Fahr als Ausflugsziel neu beleben will. Die Produktpalette des neuen Hofladens ist gross und lokal: Das Fleisch – Lamm und Rind – wird auf dem Hof selbst produziert. Das ganze Obst und die daraus verarbeiteten Produkte ebenfalls. Neben Äpfeln, Birnen und Zwetschgen gibt es auch Konfitüre und Apfelringe. Dazu kommen Gemüse, Beeren und Freilandeier von regionalen Produzenten aus dem Limmattal. Weitere Produkte kommen vom Klosterladen, den die Benediktinerinnen betreiben.

Im neuen Hofladen wird eine breite Palette lokaler und regionaler Produkte angeboten. Boris Adolf



«Wir probieren, ein spannendes und saisonales Sortiment zusammenzustellen», sagt Sozzi. Ziel sei es, dass noch mehr eigene Produkte hinzukommen, sobald der Betrieb die Kapazität dazu hat. «Wir sind noch nicht so weit, dass wir alles selbst produzieren können. Wir haben zum Beispiel keine Hühner auf dem Landwirtschaftsbetrieb», sagt Sozzi. Für die Zukunft sei man diesbezüglich aber zuversichtlich. Am vergangenen Freitag wurden die ersten Produkte angeliefert. Drei Personen werden abwechslungsweise die Kunden im Hofladen bedienen. Aber rentiert so ein Laden auch in Zeiten von Corona? Sozzi:

«Wir fahren unseren Fahrplan und passen unser Konzept der Pandemie an. Wir hoffen dabei natürlich auf gute Rahmenbedingungen.»

Sozzi ist sich sicher, dass der Hofladen auch in Pandemiezeiten Anklang finden wird.

Der Laden ist nicht die einzige Neuerung im Kloster Fahr. Derzeit finden auf dem Landwirtschaftsbetrieb auch Kurse für Kinder und Familien statt. Zudem gibt es Erlebnisangebote wie eine Kleintieranlage und einen umgebauten Tiefstrohlaufstall. Dazu kommen Kurse für Erwachsene rund um die Lebensmittelproduktion. Diese Angebote können zumeist im Freien durchgeführt werden.



Die Werbetafeln für den neuen Hofladen findet man rund um das Klosterareal und den Landwirtschaftsbetrieb. Hans-Caspar Kellenberger

Schwierigkeiten hat die Fahr Erlebnis AG indessen mit dem Eventlokal, das im hinteren Teil der historischen Trotte eingerichtet werden soll. Veranstaltungen in Innenräumen sind unter den gegenwärtigen Umständen nur bedingt möglich. «Wir sind aber dennoch froh, Schritt für Schritt vorwärtszukommen», sagt Sozzi.

Bei der Fahr Erlebnis AG ist die Freude über die kommende Eröffnung des Hofladens gross. Erst per 2021 hat sie die Pacht des Landwirtschaftsbetriebs übernommen. «Das hier ist ein einmaliger Standort. Diese Chance nutzen wir. Wir sehen uns als sehr privilegiert an, hier etwas auf die Beine stellen zu dürfen», sagt Sozzi. Mit dem Hofladen ist nun die zweite Etappe der Umgestaltung des Areals nach dem Umbau des Mutterkuhstalls geschafft. Mit der Pacht des Restaurants Zu den Zwei Raben soll bald eine dritte folgen.