Urdorf Der Gemeinderat bedauert den Sparhammer der ZKB, kann aber die Begründung nachvollziehen Letzte Woche wurde bekannt gegeben, dass die Filiale der ZKB in Urdorf schliessen wird. Jetzt äussert sich der Gemeinderat von Urdorf zu diesem Sparhammer. LiZ 02.06.2021, 09.52 Uhr

Die Urdorfer ZKB-Filiale habe eine lange Tradition, betont der Urdorfer Gemeinderat. Gaetan Bally

Ende letzter Woche hatte die Zürcher Kantonalbank (ZKB) informiert, dass sie ihre Filialen in Urdorf, Zürich Seebach, Rümlang, Seuzach und Winterthur Seen schliesst, weil die Kundschaft die Filialen ­immer seltener besuche und ­zunehmend zeit- und orts­unabhängige Dienstleistungen wünsche. Zu diesem Sparhammer äusserte sich gestern der Gemeinderat Urdorf in einem Communiqué.