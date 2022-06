Spital Affoltern:Der Bereich Chirurgie wird Ende Jahr eingestellt

Gesundheitswesen «Der Verwaltungsrat bedauert diese Entwicklung»: Der Bereich Chirurgie wird im Spital Affoltern Ende Jahr eingestellt Das Spital Affoltern richtet sich neu aus und konzentriert sich künftig auf seine Kern­kompetenzen in den Bereichen Alters- und Palliativmedizin sowie ­Psychiatrie. Thomas Stöckli und Sandro Zimmerli Jetzt kommentieren 17.06.2022, 17.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Spital Affoltern hat eine Neupositionierung eingeleitet. Livia Häberling

Es gibt doch noch Hoffnung für das Spital Affoltern. Mitte März hatte die Gesundheitsdirektion den Entwurf für die neue Spitalliste präsentiert und vorgeschlagen, dem Spital Affoltern ab Januar 2026 mit Ausnahme der Psychiatrie keine Leistungsaufträge mehr zu erteilen. Daraufhin hat die Spitalführung in ­engem Austausch mit der kantonalen Gesundheitsdirektion ein Konzept für eine Neupositionierung erarbeit, über die am Donnerstag informiert wurde.

Neben dem Leistungs­auftrag für die Psychiatrie – inklusive Mutter-Kind-Abteilung (MuKi) – stehen die Zeichen gemäss Austausch mit der Gesundheitsdirektion, auch was die weiteren Paradedisziplinen Akutgeriatrie und Palliative Care betrifft, auf «Go». Auch wenn man den Regierungsratsbeschluss zur Spitalplanung im August natürlich nicht vorwegnehmen könne, wie Stefan Gyseler, Verwaltungsratspräsident der Spital AG, sagt. Sogar ein neuer Leistungsauftrag für die Gerontopsychiatrie scheint realistisch, würde diese doch ideal in die Spezialisierung auf Psychiatrie und Alters­medizin ­passen.

Für die Innere Medizin hingegen bleibt der Leistungsauftrag auf Ende 2025 beschränkt. Bis dahin gilt es, mit der Gesundheitsdirektion zu definieren, welche Elemente unabdingbar sind für die Altersmedizin und deshalb weiter angeboten werden dürfen.

Ab Anfang 2023 keine Chirurgie mehr

Definitiv keine Zukunft hat am Spital Affoltern dagegen die stationäre Chirurgie, das habe die Gesundheitsdirektion klargemacht, sagt Spitaldirektor Lukas Rist. Bis Ende 2025 hätte man hier zwar weitermachen dürfen. Darüber hinaus fehlen allerdings die Perspektiven, denn eine rein ambulante Chirurgie liesse sich nicht kostendeckend betreiben. Und auch wenn die Mitarbeitenden dem Spital nicht den Rücken kehren, so hat der Leistungsauftrag mit Verfalls­datum doch zur Folge, dass sich bei künftigen ­Vakanzen kaum noch Personal finden ­liesse.

Der Spital-Verwaltungsrat hat deshalb entschieden, die Notbremse zu ziehen und schon ab Anfang 2023 keine chirurgischen Leistungen mehr anzubieten. Das betrifft etwa Operationen von Leistenbrüchen, Krampfadern und Gallenblasen, aber auch urologische und orthopädische Eingriffe sowie einfache Knochenbrüche. «Der Verwaltungsrat bedauert diese Entwicklung», teilt das Spital Affoltern mit, «doch liessen ihm die in Zürich gefällten politischen Entscheidungen und die betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen keine andere Wahl.»

Der Wegfall der Chirurgie dürfte rund 25 bis 30 Mitarbeitende die Stelle kosten. In den vergangenen Tagen hat die Spitalleitung die betroffenen Personen – Chirurgen und Anästhesisten, ­Anästhesie- und OP-Pflegende, Reinigungs­kräfte und Verwaltungs­personen – informiert. Angesichts des aus­getrockneten Arbeitsmarkts ist ­Lukas Rist optimistisch, dass die meisten keine Mühe haben ­werden, eine ­Anschlusslösung zu finden. Den anderen wolle man Unterstützung bieten und einen fairen Sozialplan.

Spezialdisziplinen sollen Umsatzverlust ausgleichen

Rund 85 Prozent des Umsatzes und der Leistungen können weiterbetrieben werden, stellt ­Stefan Gyseler den Wegfall der Chirurgie in Relation zum ­Gesamtbetrieb. Klar ist, dass der Transformations­prozess in erster Konsequenz einmal Geld kosten wird: «Zuerst fallen immer die Erträge weg», so Lukas Rist. Einspareffekte dürften sich erst verzögert auswirken. Es besteht die Hoffnung, den Umsatzverlust künftig mit den Spezialdisziplinen wettmachen zu können.

Die Demografie spricht dafür, dass die Arbeit in der Altersmedizin nicht ausgehen wird. Und auch in der Psychiatrie ist ein Wachstum realistisch. Nach dem letztjährigen Ausbau von neun auf 14 Plätze sei etwa das MuKi-Angebot bereits wieder ausgelastet. Fünf weitere Plätze sollen deshalb 2023 dazukommen. Ein Plus verspricht man sich ab 2024 auch von der Gerontopsychiatrie.

Mutter-Kind-Abteilung wächst weiter

«Mit Psychiatrie, Geriatrie, Palliative Care und Notfall an einem Platz ist ­unser Angebot einzigartig im Kanton – und mit der Mutter-Kind-Abteilung ­sogar schweizweit», betont Lukas Rist. Das sei auch hilfreich in der so wichtigen Akquirierung von Fachkräften.

Darüber hinaus soll das Spital Affoltern der Bevölkerung weiterhin rund um die Uhr als Notfall-Anlaufstelle mit Diagnostik dienen, ergänzt durch ein ausgebautes ambulantes Angebot und Kooperationen mit umliegenden Leistungs­erbringern. «Mit dieser Neupositionierung kann das Spital Affoltern weiterhin einen wichtigen Beitrag zur Sicher­stellung der medizinischen Grund­versorgung im Bezirk Affoltern leisten», sagt Stefan Gyseler.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen