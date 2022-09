Oetwil/Geroldswil Nach deutlichem Ja: «Das Sanierungspaket kann nun abgeschlossen werden» – Das Schulhaus Huebwies bekommt neue Fenster Das Oetwiler und Geroldswiler Stimmvolk bewilligte einen Kredit von 2 Millionen Franken. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 25.09.2022, 19.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fenster und Storen im Schulhaus Huebwies in Geroldswil werden saniert. Das Volk hat Ja gesagt. Sibylle Egloff

Die über 50 Jahre alten Fenster und Lamellenstoren des Schulhauses Huebwies in Geroldswil können erneuert werden. Das haben die Oetwiler und Geroldswiler Stimmberechtigten am Abstimmungssonntag an der Urne entschieden. Sie zeigten sich mit der Schulpflege der Primarschule Oetwil-Geroldswil (PSOG) einig und gaben mit 825 Ja- zu 405 Nein-Stimmen einem Kredit von knapp 2 Millionen Franken für die Sanierung von über 200 Fenster und Lammellenstoren grünes Licht. Das entspricht einem Ja-Stimmen-Anteil von 67 Prozent. Die Stimmbeteiligung lag bei 42,4 Prozent.

Damit kann die Schulpflege das dritte Sanierungsprojekt im Schulhaus Huebwies in Angriff nehmen. Zur Erinnerung: Nach dem Erweiterungsbau samt Singsaal, der Anfang 2020 eröffnet werden konnte, wurden die Nasszellen und Toiletten saniert. «Mit dem Ersatz der Fenster und Lamellenstoren kann das Sanierungspaket Huebwies nun abgeschlossen werden», sagt Schulpräsidentin Daniela Kugler (FDP).

Keine Wünsche, sondern dringend benötigte Projekte

Sie zeigt sich erfreut über das deutliche Resultat. «Abstimmungssonntage sind immer etwas mit Anspannung verbunden. Bringt man doch keine Wünsche an die Urne, sondern dringend benötigte Projekt­umsetzungen. Es freut uns deshalb sehr und wir sind dankbar, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Schulpflege zustimmen.»

Im Sommer wird es mit den alten Fenstern viel zu heiss: 2023 beginnt das Sanierungsprojekt an der Schule Huebwies in Geroldswil. Beendet wird es im Herbst 2024.

Die neuen Fenster und Storen werden laut Kugler einen positiven Einfluss auf den Unterricht der Schule Huebwies haben. Die nun bewilligte Sanierung werde eine Verbesserung der Isolationswerte sowohl im Sommer als auch im Winter mitbringen. «Gerade in den südlich ausgerichteten Klassenzimmern ist der Schulbetrieb während der immer heisser werdenden Sommerwochen kaum mehr durchführbar und zu vertreten», sagt Kugler.

Energiekosten können markant reduziert werden

Und auch was den Energiehaushalt und die Ausgaben anbelangt, lohnt sich die Investition. «Wir können mit einer markanten Reduktion der Energiekosten und sinkenden Unterhaltskosten rechnen, was in der ­aktuellen Energiekrise von immenser Bedeutung ist», sagt Kugler. Die Umsetzung des Projekts wird im Sommer und Herbst 2023 an die Hand genommen. Geplant ist, dass der Ersatz der Fenster und Storen im Trakt 2 und der Turnhalle zuerst angegangen wird.

Die Sanierung der Fenster und Storen im Trakt 1 des Schulhauses wird ein Jahr später im Sommer und Herbst 2024 durchgeführt. Beide Etappen erfolgen während der Schulferien. «So gehen wir sicher, dass der Schulbetrieb durch die Bauarbeiten nicht beeinträchtigt wird», sagt Kugler. Ende Oktober 2024 soll das ganze Projekt beendet sein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen