Das Publikum reiste mit dem TV Birmensdorf bis zum Mond

Das Publikum reiste mit den Turnerinnen und Turnern bis zum Mond Vom Eiffelturm über Neuseeland bis zu «Richi» nach Kanada: Der TV Birmensdorf machte sich in seinem neuen Programm «Uf & Dävo». Mattia Wirth Jetzt kommentieren 20.11.2022, 18.03 Uhr

Turnshow Uf & Dävo des TV Birmensdorf Mattia Wirth / Limmattaler Zeitung

Mit vollen Bäuchen und Getränken in der Hand warten rund 400 Zuschauer im Gemeindezentrum Brüelmatt gespannt auf den Anfang der Show «Uf & Dävo». Nach vier Jahren ist es endlich wieder so weit und die Turnerinnen und Turner des TV Birmensdorf zeigen auf der Bühne ihr ganzes Können.

Der Auftritt beginnt mit der kleinen Geräteriege in der mystischen «Suche nach Atlantis». Sie turnen und tanzen eindrucksvoll auf und vor einem Barren mit Atlantis-Banner. Nach schönem Schlussbild fällt der Vorhang. Während sich die Aerokids für den nächsten Halt auf dieser lebhaften Reise bereitstellen, wird das Publikum mit einem Video auf der Leinwand vor dem Vorhang unterhalten. Es zeigt eine Familie: zwei Töchter, ihr Bruder, ihren jungen Vater und ihre esoterische «Psychomutter», wie sie von der pubertären Tochter gerne genannt wird.

Da der Vater bald in die Armee einrücken muss, möchte er gerne davor mit der ganzen Familie nochmals in die Ferien fahren. Während die beiden Mädchen davon nicht begeistert sind, freut sich die Mutter zutiefst und schlägt eine Chakra-Reise vor. Da kann sich selbst ihr Sohn, der sie ansonsten gegen die pubertäre Tochter verteidigt, ein schiefes Grinsen nicht verkneifen.

Die Reise der TV Birmensdorf machte auch auf dem Mond halt. Mattia Wirth

Vom Eiffelturm über eine Safari an die Highschool

Im nächsten Akt klatscht das Publikum zur rhythmischen Musik mit, während die Aerokids vor dem Eiffelturm tanzen. Weiter geht es auf eine Safari und an eine amerikanische High School. Zwischen den Akten sorgen weitere Videoeinblender der Familie immer wieder für witzige Unterhaltung. Bevor dem Publikum in der Pause die Möglichkeit zur Verpflegung gegönnt wird, schliesst der Damenturnverein und Turnverein mit dem «Dia de los muertos» den ersten Teil ab.

Der zweite Teil sorgt mit «Dä Richi in Kanada» gleich zu Beginn für Lacher. Die grosse Geräteriege inszeniert einen Sturz, während aus den Lautsprechern der bekannte Austausch aus einer SRF-Dok zwischen einem Vater und seinem Sohn Richi ertönte, der den Ausruf «Richi! I ha gseit, du söusch di guet häbe!» zum Kultspruch machte.

Auf den epischen Ausflug zum Mond und einem fröhlichen Abstecher unter die Sonne Griechenlands folgt der Tanz der Maori. Die Männer schinden Eindruck mit Kriegsbemalung und rhythmischer Choreografie. Darauf präsentieren die Damen in «Dancing Queens» mit amüsanten Kostümen Abbas Hit. Aus dem Publikum sind begeisterte Rufe zu hören.

Fahnenschwingend verabschiedeten sich die Turnerinnen und Turner am Ende der Show. Mattia Wirth

Zum Abschluss der Show am Freitagabend versammelt sich der ganze Verein fahnenschwingend auf der Bühne, während OK-Präsidentin Viola Zehnder das Schlusswort hält. Am Samstag und Sonntag traten die Turnerinnen und Turner erneut im Gemeindezentrum auf. Passend für die turnerischen Leistungen kann sich die Familie aus den Videos zum Schluss doch noch auf einen Zielort für ihre geplante Reise einigen: die World Gymnaestrada in Amsterdam.

