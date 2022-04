Darts Neo-Champion Hirzel: «Pro Tag werfe ich bis zu fünfzehn 180er» Der 41-jährige Dietiker Darts-Spieler Marcel Hirzel holte sich erstmals einen Meistertitel im Steel-Darts. Die Genugtuung beim ehemaligen Fussballer ist gross. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 13.04.2022, 13.34 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Volle Konzentration: Darts-Champion Marcel Hirzel beim Wurf. Claudio Thoma/Archiv

In den Tiefen des Fotoarchivs der «Limmattaler Zeitung» finden sich Bilder von Marcel Hirzel als Fussballer. In jungen Jahren kickte der Dietiker beim FC Urdorf. Er gehörte unter anderem in der Saison 2005/06 jener 3.-Liga-Mannschaft mit Cheftrainer Philipp Magni an, die sich im Aufstiegskampf ein heisses Duell mit Wettswil-Bonstetten lieferte. Schliesslich zogen die «Stiere» knapp den Kürzeren und verpassten die Promotion.

Marcel Hirzel als 3.-Liga-Fussballer des FC Urdorf im Sommer 2005. Ruedi Burkart

Hirzel selbst sagte dem Fussball bald einmal Adieu. Anders als sein zwölf Jahre jüngerer Bruder Andreas, der es bis in die Schweizer U18-Nationalmannschaft und zum Hamburger SV schaffte. Während Andreas seine Profikarriere mit Erfolg vorantrieb – aktuell steht er beim FC Thun in der Challenge League unter Vertrag –, setzte Marcel auf seinen Beruf in der Werbebranche und verschrieb sich ganz dem Darts-Sport.

Er wurde bereits mehrfach «Plastik-Meister»

Der Wechsel vom Bolzplatz an die Darts-Scheibe hat sich für Marcel Hirzel gelohnt. In den vergangenen Jahren reihte der Limmattaler im sogenannten E-Darts – dem in Pubs und Restaurants verbreiteten Spiel mit Plastikpfeilen und elektronischer Resultatanzeige – einen Erfolg an den nächsten. Er wurde mehrfach Schweizer Meister im Einzel, im Doppel und mit dem Team.

Bis zu einem Exploit im vor allem aus Fernsehübertragungen bekannten Steel-Darts – geworfen werden Pfeile mit einer Stahlspitze – musste er sich gedulden. Bis zu den diesjährigen Schweizer Meisterschaften. Zusammen mit seinem Team, dem Rangers Darts Club aus Schwerzenbach, holte Hirzel den nationalen Titel. Vereinspräsident Sven Gut freut sich:

«Ein grosser Erfolg für uns. Wir sind nach 1994 das erste Zürcher Team, das wieder einen Mannschafts-Schweizer-Meister-Titel im Steel-Darts gewinnen konnte.»

Auf die Frage, was ihm mehr bedeute, die vielen Siege im E-Darts oder der erste grosse Erfolg im Steel-Darts, sagt Hirzel:

«Ich möchte die beiden Disziplinen nicht gegeneinander ausspielen. Aber natürlich ist das Prestige im Steel-Darts grösser, da diese Art vor allem dank der Fernsehübertragungen bei Nicht-Insidern bekannter ist.»

Während sich in der Schweiz das E-Darts bei Hobbyspielern einer steigenden Beliebtheit erfreut, sind die Plastikpfeile in den grossen Darts-Nationen kaum verbreitet. «In England und Holland zum Beispiel ist es verpönt, E-Darts zu spielen», sagt Hirzel.

Im «Ally Pally» sucht man die Eidgenossen bislang vergeblich

Apropos: Wo steht die Schweiz eigentlich im internationalen Vergleich? An der Weltmeisterschaft, die jeweils während der Weihnachtstage aus dem legendären Londoner Alexandra Palace, dem «Ally Pally», in die guten Stuben live übertragen wird, sucht man die Eidgenossen vergeblich. Darts habe in der Schweiz eben nicht den gleich hohen Stellenwert wie in den Topnationen, sagt Hirzel. Er erklärt:

«Die Besten der Welt sind Vollprofis. Die verdienen mit dem Darts-Spielen sehr gutes Geld. Bei uns in der Schweiz steht zuerst einmal die berufliche Ausbildung im Vordergrund. Und wenn dann noch Zeit bleibt, wird dem Hobby gefrönt.»

Allerdings hat jüngst Stefan Bellmont aufhorchen lassen. Der 32-jährige Halbprofi aus dem zugerischen Cham qualifizierte sich heuer für die German Darts Championship. Dort unterlag er allerdings in der ersten Runde dem haushohen Favoriten, dem 41-jährigen Engländer Dave Chisnall. Chisnall ist eine grosse Nummer in der Szene und warf sich 2021 bis in den WM-Halbfinal, als er im Viertelfinal mit einem glatten 5:0 den Holländer Michael «Mighty Mike» Van Gerwen aus dem Turnier kippte.

Zurück zu Marcel Hirzel: Die Saison 2021/22 ist zu Ende, die Pfeile wirft er gleichwohl nicht in die Ecke. «Ich trainiere weiterhin bis zu zehn Stunden an der Scheibe», sagt der Limmattaler. Steel-Darts im Privaten, E-Darts mit seinen Teamkollegen. Und wie ist das eigentlich mit den prestigeträchtigen 180er-Würfen? Also alle drei Pfeile in die schmale Tripple-20 zu werfen? Hirzel: «Pro Tag werfe ich bis zu fünfzehn 180er.» Hoppla, da spricht tatsächlich ein Meister seines Fachs.

Der FC Urdorf, Saison 2005/06.

Hintere Reihe (von links): Adrian Vogel, Bruno Da Costa, Mathias Huber, Sebi Rittener, Claudio Keist, Georg Diestelhorst, Mario Indergand, Pascal Gallo, Christian Sebregondi; mittlere Reihe (von links): Philipp Magni (Trainer), Sandro Böhler, Thomas Jenny, Marcel Hirzel, Nico Grüniger, Fourier Mboussy, André Wiederkehr, Remo Agosti (Assistenz-Trainer); vordere Reihe (von links): Daniel Füchslin, Cedric Codoni, Remo Barmet Ciril Stämpfli, Sandro Egger (Captain), Sandro Gallo, Jan Stämpfli, Reto Zawarty, Daniel Siegrist. Ruedi Burkart

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen