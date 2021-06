Limmattal CVP Oetwil-Geroldswil-Weiningen hat nun ihren Namen auch gewechselt Die lokale CVP nennt sich neu «Die Mitte Oetwil-Geroldswil-Weiningen». 02.06.2021, 09.56 Uhr

«Die Mitte»: Diesen neuen Namen der CVP sollte man sich nun auch in Oetwil, Geroldswil und Weiningen merken. Peter Klaunzer / Keystone

Auch in den drei Gemeinden Oetwil, Geroldswil und Weiningen kommt es zu einer Än­derung in der Parteilandschaft. Die lokale CVP nennt sich neu «Die Mitte Oetwil-Geroldswil-Weiningen». Dies teilte der ­Oetwiler Parteipräsident Amadeus Zimmermann mit. Der Entscheid an der General­versammlung letzten Mittwoch sei einstimmig gefallen, die ­neuen Statuten wurden ge­nehmigt.