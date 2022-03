Curling Zwei Jahre nach Rang 2: Limmattaler Curler gewinnen Superliga Dank einem 6:3-Sieg im Final gegen Crystal Zürich hat das Team von Skip Claudio Pescia das prestigeträchtige Turnier gewonnen. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 24.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der CC Limmattal gewinnt die Zürcher Superliga 2021/22: Mario Freiberger, Irene Schori, Paddy Käser, Urs Kuhn und Reto Seiler. Es fehlen Claudio Pescia, Claudio Pätz und Simon Strübin. zvg

Besser kann man einen Winter nicht beenden. Dank dem ­6:3-Sieg im Final gegen Crystal Zürich (Skip Marc Brügger) holte sich der CC Limmattal (Skip Claudio «Clay» Pescia) den Sieg in der Zürcher Superliga. Das Team aus Urdorf zeigte während der ganzen Saison konstante Leistungen und krönte sich in Dübendorf verdient zum Kantonalmeister. Mario Freiberger sagt:

«Es war der perfekte Schluss einer wunderbaren Saison.»

Der Präsident des CC Limmattal spielt seit drei Jahren im Pescia-Team und war nun erstmals an einem Erfolg beteiligt. Bereits 2016 und 2017 gewannen Pescia und Co. die Jahreswertung. Auf dem offiziellen Siegerfoto fehlt Pescia, er befand sich am Finalabend als Coach der italienischen Männer-Nationalmannschaft an einem WM-Vorbereitungsturnier. Ebenfalls nicht dabei war der Urdorfer Claudio Pätz, der 2018 mit dem CC Genf bei den Olympischen Spielen die Bronzemedaille gewann. Vor zehn Jahren gewann er mit GC die Superliga, jetzt – als Spieler des CC Limmattal – musste er krank das Bett hüten.

Bereits 2020 wäre der CCL im Final gestanden. Doch damals musste das Endspiel wegen Corona abgesagt werden, und so wurde Qualifikationssieger CC Zürich (Skip Christian Haller) kampflos Kantonalmeister. Nicht nur die Pescia-Crew sorgte aus Limmattaler Sicht für positive Schlagzeilen. Das zweite CCL-Team mit Skip Andrin Schneider sicherte sich dank einem 7:6-Sieg im «kleinen Final» gegen Dübendorf (Skip Felix Attinger) Rang drei. Die beiden Equipen des CC Uitikon Waldegg belegten in der Endabrechnung die Ränge fünf (Skip Christian Moser) und neun (Skip Jacques Greiner).

Locher und «McFeuz» ohne Fortune

Pech hatte eine Stufe tiefer in der Zürichsee-Liga das Limmattaler Team um den ehemaligen CCL-Boss Philipp Locher und Andi «McFeuz» Feuz. Die wackeren Herren gewannen die Qualifikation, mussten dann aber im Aufstiegskampf Dübendorf (Skip Andreas Amsler) den Vortritt lassen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen