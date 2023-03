Alina Pätz und ihr Team vor der Curling-WM: Ein halber Neustart

Curling-WM Alina Pätz und ihr Team vor der WM: Ein halber Neustart Dreimal in Serie gewann das Quartett des Curling-Clubs Aarau mit der Urdorferin Alina Pätz den Weltmeistertitel – folgt der nächste Coup? Rainer Sommerhalder Jetzt kommentieren 17.03.2023, 20.45 Uhr

Als Skip ist Silvana Tirinzoni (links) die Chefin und Strategin, als Spielerin der letzten beiden Steine Alina Pätz die Nervenstarke. Bild: Ansis Ventins/WCF

Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Da verliert man von einem Moment auf den andern die Hälfte der bisherigen Erfolgsgarantie ... und wird in neuer Formation noch besser. In etwa so ist es dem Curlingteam von Skip Silvana Tirinzoni und der 33-jährigen Urdorferin Alina Pätz in den vergangenen Monaten ergangen.

Nach dem dritten Weltmeistertitel in Folge im Frühjahr 2022 – notabene ungeschlagen mit 14 Siegen – beendeten Esther Neuenschwander und Melanie Barbezat ihre Karrieren im Spitzensport. Und es folgt quasi als Meisterwerk der optimalen Teambildung die beste Saison in der sportlichen Laufbahn von Silvana Tirinzoni.

Das Quartett mit Tirinzoni und Pätz sowie den zwei Neuverpflichtungen Esther Howald und Briar Schwaller-Hürlimann stand in diesem Winter bei elf Turnierteilnahmen achtmal im Final und gewann sechs dieser Endspiele. Damit katapultierten sich die Schweizerinnen zwischenzeitlich an die Spitze der Weltrangliste. Aktuell ist man die Nummer 3. Die Erfahrungen aus diesen Finals sieht Tirinzoni als Pluspunkt für künftige Alles-oder-Nichts-Partien.

Das Quartett des CC Aarau: Briar Schwaller-Hürlimann, Carole Howald, Alina Pätz und Skip Silvana Tirinzoni. Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone

Dabei lautete das primäre Ziel, sich zu finden und gemeinsam als Team zu wachsen. Silvana Tirinzoni stellt lapidar fest: «Es hat dann halt von Anfang an funktioniert.»

Mit dieser Saison im Gepäck sollte doch die Verlängerung der WM-Serie nicht viel mehr als Formsache sein! Alina Pätz stört eine solche Erwartungshaltung. Die Gegnerschaft mit Kanada, Japan und Schweden sei sehr stark. Dazu kommt Dänemark, das die Aarauerinnen im EM-Final bezwungen hat. «Und die vermeintlich schwächeren Teams haben sich stark gesteigert. Das Feld ist enorm ausgeglichen», sagt die Urdorferin.

Eine Weltmeisterschaft hat ganz eigene Gesetze

Kommt hinzu, dass an der am Samstag im schwedischen Sandviken beginnenden WM auch das schnelle Zusammenwachsen des Teams noch einmal auf dem Prüfstand steht. Denn solche Titelkämpfe lassen sich selbst mit Grand-Slam-Turnieren nicht vergleichen. Dort sei der Spielplan im Vergleich zur WM nahezu gemächlich. In Schweden bestreiten die Schweizerinnen maximal 15 Partien in nur acht Tagen.

Dabei zählen neben der Herausforderung der mentalen und körperlichen Ermüdung und der Schlafqualität aufgrund der unregelmässigen Einsatzzeiten auch auf den ersten Blick banale Dinge. «Nur schon, dass man ein anderes Dress – das Nationaldress – trägt, macht einen Unterschied», sagt Pätz. Eine WM habe einen ganz eigenen Charakter.

Auch die Entourage, die bei Titelkämpfen nicht nur aus einem Trainer besteht, kann ein ablenkender Faktor sein. «Eine Weltmeisterschaft heisst spielen, schlafen und essen», sagt Tirinzoni. Die beiden Teamleaderinnen wissen, wovon sie sprechen. Beide sind sie schliesslich mehrfache Weltmeisterinnen, Pätz gewann bisher fünfmal WM-Gold (2012, 2015, 2019, 2021 und 2022).

Doch welche der drei Goldmedaillen aus der jüngsten WM-Serie glänzt am hellsten? Die 43-jährige Tirinzoni sagt, dass alle drei sehr emotional und ein wenig anders waren. Beim ersten Weltmeistertitel 2019 herrschte Erleichterung. «Da wir vom ersten Spiel her resultatmässig unter Druck standen, fühlte es sich wie acht Tage Spiel mit der Brechstange an», sagt Alina Pätz.

2021 fand die WM in Calgary mitten in der Coronazeit in einer mehrwöchigen Bubble statt. Speziell machte diesen Titel, dass sie ihn deshalb nur im intimen Kreis des Teams feiern konnten. Weil er gleichzeitig die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Peking bedeutete, spürte man zudem grosse Genugtuung.

Tirinzoni will Jahr für Jahr schauen

Vor einem Jahr schliesslich trieb ein doppelter Umstand die Emotionen hoch. Zum einen reiste das Tirinzoni-Team mit einer riesigen Olympia-Enttäuschung an die WM. Zum anderen war es die Abschiedsvorstellung zweier langjährigen Teamkolleginnen.

Und nun also dieser halbe Neustart. Das neue Duo habe auch sie dazu gezwungen, einige Dinge und Abläufe zu überdenken. «Wir haben das als Chance betrachtet», sagt Alina Pätz. Sie betont, dass der Integrationsprozess nach nur neun Monaten sicherlich «noch nicht abgeschlossen» sei. Silvana Tirinzoni spürte schnell, wie ansteckend die Trainingsfreude der zwei neuen Teammitglieder war. «Es ist doch wie in einer alten Beziehung – da tut frischer Wind auch immer gut.»

Wie lange sie selbst noch auf diesem Niveau weiterspielen wird, ist offen. Normalerweise verpflichtet man sich, gerade bei einer Neubildung des Teams direkt nach Olympischen Spielen, für vier Jahre. Doch die 43-Jährige nimmt sich das Recht heraus, diese Frage Jahr für Jahr für sich zu beantworten. «Auf jeden Fall will ich nur so lange spielen, wie ich auch konkurrenzfähig bin», sagt Silvana Tirinzoni. Zweifel daran kommen momentan nicht auf.

