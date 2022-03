Vor 20 Jahren: TV-Werbespot mit Andi «McFeuz»

Curling Vor 20 Jahren: McDonald's-Werbespot mit Andi «McFeuz» Limmattaler Curler sorgten im Olympiawinter 2002 für Aufsehen. Sie erschienen damals in einem Werbespot des Fast-Food-Riesen McDonald's. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 14.03.2022, 14.14 Uhr

Andi Feuz sagt mit dem Abstand von zwei Jahrzehnten: «Es war ein grosser Spass.» Ruedi Burkart

Im Februar 2002 fanden die Olympischen Winterspiele in Salt Lake City statt, der Hauptstadt des US-Bundesstaats Utah. Zeitzeugen erinnern sich an die ersten beiden Goldmedaillen von Skispringer Simon Ammann («flieg, Simi, flieg!») oder an den Skandal im Schweizer Eishockey-Nationalteam, als Marcel Jenni und Reto von Arx nach einer durchzechten Nacht während des Turniers nach Hause geschickt worden sind.

Aber auch eine Handvoll Curler des zwei Jahre zuvor aus einer Fusion des CC Urdorf und des CC Schlieren hervorgegangenen CC Limmattal sorgte in jenem olympischen Winter für Aufsehen. Allerdings nicht mit sportlichen Höchstleistungen auf dem Eis, sondern mit Action vor der Kamera. Und das kam so: Der niederländische Ableger der Fast-Food-Kette McDonald’s wollte im Hinblick auf die Winterspiele einen sportlichen Werbespot im TV laufen lassen. Curling hatte es dem Land der Eisschnellläufer angetan, holländische Curler sollten ein paar Steine spielen und damit Werbung für Hamburger und Chicken Wings machen.

Der Dreh dauerte einen Tag

Weil der holländische Verband kein Gehör für solches Gebaren hatte, boykottierte er den Dreh.

«Plötzlich stand ein Holländer bei unserem damaligen Präsidenten Philipp Locher in Schlieren in der Drogerie und erkundigte sich nach Curling-Schuhen, Steinen und Besen»,

erinnert sich Andi Feuz, schon damals Curler mit Leib und Seele und seit langem im Vorstand des CC Limmattal tätig. Locher, er vertreibt immer noch Curling-Utensilien, erfuhr von dem Mann, dass dieser noch «ein paar Männer, die Curling spielen können» suchte, so Feuz.

So kam es, dass am 31. Dezember 2001 in der Urdorfer Curlinghalle ein Casting stattfand. Am 2. Januar 2002 erhielten Feuz, Raphael Meyer, Claudio Pescia – der aktuelle Nationaltrainer der Italiener – und andere Bescheid, dass sie den Cut geschafft hatten. Feuz: «Eine Woche später flogen wir nach Holland und drehten in der Eisschnelllauf-Halle in Utrecht ­zusammen mit 50 Statisten, die stundenlang applaudieren mussten, den Werbespot.» Das ganze dauerte einen Tag. Danach ging’s wieder zurück in die Schweiz.

«Es war ein Spass, ein grosser sogar»

Zu sehen war das 36 Sekunden lange Filmchen nur in jenem Winter, und nur in den Niederlanden. «Ich habe den Werbespot das erste Mal viele Jahre später gesehen, als er im Internet auf Youtube verfügbar war», so Feuz. Und wie sind die wackeren Curler für ihren Einsatz entschädigt worden?

«Flug, Hotel, Verpflegung war alles offeriert worden. Und dann gab’s noch 400 Euro pro Person bar auf die Hand.»

Wegen des Geldes haben die Limmattaler allerdings nicht mitgemacht. «Es war ein Spass, ein grosser sogar», sagt Feuz mit einem Lachen. Ein Hinweis: Andi «McFeuz» Feuz ist jener Mann im blauen Trainingsanzug, der ganz zu Beginn während handgestoppter zweieinhalb Sekunden links am Wischen ist.

Der Werbespot mit Andi «McFeuz». YouTube

