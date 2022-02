Curling Urdorferin Alina Pätz gewinnt Gold an der Schweizer Meisterschaft Mit dem Gewinn des Schweizer-Meister-Titels haben sich die Frauen des CC Aarau (Skip: Silvana Tirinzoni) über die missglückten Olympischen Spiele hinweggetröstet. Ruedi Burkart 28.02.2022, 14.57 Uhr

Und wieder ein Pokal für die Urdorferin Alina Pätz (Zweite von rechts). Keystone/Handout/Christian Lafargue

In Peking schaute nur Rang vier heraus, in der Heimat hatten die 31-jährige Urdorferin Alina Pätz und ihr Team keine ernst zu nehmenden Gegnerinnen. Im Final waren sie auch St.Moritz (Skip: Raphaela Keiser) überlegen und gewannen die Best-of-3-Serie mit 2:1 Siegen. Mit dem Titelgewinn qualifizieren sich Pätz und Co. für die Weltmeisterschaft, welche vom 19. bis 27. März im kanadischen Prince George stattfinden wird.