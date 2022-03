Urdorfer Curlerin Alina Pätz vor der WM: «Alles liegt drin»

Curling Urdorferin Alina Pätz vor der WM: «Für uns liegt alles drin» – fünfte Goldmedaille lockt An der Curling-Weltmeisterschaft in Kanada, die am Samstag beginnt, will die Urdorferin Alina Pätz mit dem CC Aarau den Titel verteidigen. Es wäre bereits die fünfte WM-Goldmedaille. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 17.03.2022, 17.12 Uhr

Volle Konzentration bei Alina Pätz. Holt sie zum fünften Mal WM-Gold? Keystone/Brynn Anderson

Am Samstag beginnt im kanadischen Prince George die Curling-WM der Frauen. Für die Schweiz am Start ist der CC Aarau mit Skip Silvana Tirinzoni und der früheren Urdorfer «Cherry-Rockerin» Alina Pätz. Die 32-jährige mittlerweile vierfache Weltmeisterin aus dem Limmattal strebt ennet dem Nordatlantik weiteres WM-Gold an.

Nach den missglückten Auftritten an den beiden letzten Grossanlässen – Out an der EM noch vor dem Halbfinal und nur Rang vier an Olympia – will sich das Team wieder dorthin spielen, wo es aus seiner Sicht hingehört: in den Final. An der Weltmeisterschaft vor einem Jahr gewannen Pätz und Co. im kanadischen Calgary WM-Gold.

«Unser primäres Ziel ist es, eine Medaille zu holen»,

sagt Pätz nun vor dem Startspiel gegen Schottland (Samstagabend, 19 Uhr Ortszeit). Sie denke, dass ihr Team «das Potenzial hat, um den Titel verteidigen zu können». Aber es sei eben auch nicht ganz einfach, nach dem Höhepunkt des Winters – die Olympischen Spiele in Peking – sich noch einmal auf einen Grossanlass zu fokussieren.

«Aber», sagt Pätz weiter, «wir haben gut trainieren können und es liegt alles drin.» Eine Müdigkeit verspüre sie nach dem langen Curling-Winter keine. Pätz: «Wir sind es uns ja gewohnt, viele Spiele und Turniere zu absolvieren.»

Die Welttitelkämpfe dauern bis am 27. März. Danach ist für Alina Pätz die Saison 2021/22 allerdings noch nicht zu Ende. Ende April startet sie mit ihrem Partner Sven Michel an der Mixed-WM in Genf.

