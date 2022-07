Curling «Staying Alive» – die Limmattaler Curler halten es wie die Bee Gees An der 23. Generalversammlung ging Mario Freiberger in sein sechstes Jahr an der Spitze des CC Limmattal. Die Stimmung im sportlich erfolgreichen Verein ist positiv. Trotzdem ist Respekt vor einem eventuellen neuerlichen Corona-Winter vorhanden. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 07.07.2022, 13.32 Uhr

Gute Stimmung an der Generalversammlung: Präsident Mario Freiberger kam kaum mehr aus dem Verteilen von Gutscheinen für sportliche Erfolge heraus. Ruedi Burkart

Als die Boy-Group The Bee Gees ihren Zenit erreicht hatte, war Mario Freiberger noch lange nicht geboren. Den Welthit «Stayin’ alive» veröffentlichten die drei Briten 1977, Freiberger erblickte das Licht der Welt erst gut zehn Jahre später. Und dennoch: Mit den Worten «Staying Alive – Am Leben bleiben» titelte Mario Freiberger seinen Jahresbericht. Auch wenn der vergangene Winter laut dem 34-jährigen Präsidenten «ein fast schon wieder normales Jahr» war und es dem CC Limmattal «gut» gehe, ausgestanden seien die Unsicherheiten betreffend der Covid-Pandemie noch lange nicht. Freiberger:

«Als Präsident schaue ich mit grossem Respekt und Vorsicht in die Zukunft. Die längerfristigen Folgen für unseren Verein sind kaum abzuschätzen. Wir müssen wohl noch das eine oder andere Mal auf Veränderungen und Ausfälle reagieren können.»

Aber, und das streicht Freiberger heraus, er habe fast durchwegs positive Stimmung im Klub wahrgenommen, trotz der anfänglichen Maskenpflicht im vergangenen Herbst. Und vor allem herrsche ein frischer Wind. Freiberger: «Wir durften acht Gastmitglieder sowie zehn aktive Schnupper- und Grundkursteilnehmer begrüssen. Ich bin zudem sehr stolz auf die Tatsache, dass wir die kommende Saison mit zwölf Personen mehr im Vergleich zum Vorjahr beginnen werden: Sämtliche Abgänge konnten wir auffangen, acht neue Aktivmitglieder haben wir gewonnen und zwei Passivmitglieder reaktiviert.» Nach Jahren des Mitgliederschwundes sei dies «ein absolutes Novum». Total 224 Mitglieder zählt der CCL mittlerweile, 120 davon sind aktiv.

Ein Fall für den Sportchef: Daniel Maurer (stehend) schlägt den Mitgliedern Mario Freiberger zur Wiederwahl vor. Rechts: Sekretär Remo Jegi. Ruedi Burkart

Das Traktandum Wahlen konnte vor 56 stimmberechtigten Mitgliedern sowie einer Handvoll Gäste erwartungsgemäss schnell abgehakt werden, sämtliche sechs Vorstandsmitglieder liessen sich für zwei weitere Jahre in ihren Ämtern bestätigen. Mit Abstand am meisten Jahre im CCL-Vorstand verbracht hat der Chef Betrieb, Andi Feuz. Der Mann, der vor über 20 Jahren einmal in einem McDonald’s-Werbespot mitspielte, begann im Sommer 1994 als Spiko-Chef unter dem damaligen Präsidenten Philipp Locher. «Ich arbeite gerne für den CC Limmattal», meinte Feuz nur und war froh, dass niemand an der Versammlung grosses Aufsehen wegen seinen 28 Jahren im CCL-Vorstand machte.

Rasch ging es auch beim Thema Finanzen. Kassier Claudio Pätz präsentierte schwarze Zahlen, der Curling-Club Limmattal steht auf gesunden Beinen.

Finanzielle Coronahilfe bleibt ein Dauerbrenner

Ein grosses Thema war die weitere Verwendung des Solidaritätsfonds «Zukunft sichern». Dieser wurde im «Corona-Winter» 2020 ins Leben gerufen und sollte mithelfen, ärgste finanzielle Schwierigkeiten zu überbrücken. Das Vorhaben gelang, der CCL geriet nie in ernsthafte Schieflage und es blieb gar noch etwas Bares übrig. Was also anstellen mit den überschüssigen 8700 Franken? Wie vor einem Jahr stellte der Vorstand auch heuer den Antrag, aufgrund der weiterhin ungewissen Situation den Solidaritätsfonds für die Deckung von allfälligen Ausfällen oder Schäden in der Saison 2022/23, welche auf Corona zurückzuführen sind, verwenden zu können. Diesem Antrag stimmten die Mitglieder vorbehaltlos zu.

Italiens Erfolgscoach Claudio Pescia war auch an der Versammlung anwesend. Ruedi Burkart

Es ist fast schon Tradition, dass das Traktandum «Ehrungen» beim CC Limmattal viel Zeit beansprucht. Olympia-Teilnahmen, Weltmeistertitel, nationale Erfolge – Klubpräsident Mario Freiberger kam am Mittwoch kaum mehr aus dem Aufzählen von Höhenflügen von Klubmitgliedern heraus. Weltmeisterin Alina Pätz wurde in Abwesenheit geehrt, dafür war Claudio Pescia vor Ort. Pescia, Coach der italienischen Nationalmannschaft und seit vielen Jahren Mitglied im CC Limmattal, führte das gemischte Doppel Constantini/Mosaner im vergangenen Winter zu Olympia-Gold und erreichte mit dem Männerteam an EM und WM die Bronzemedaille.

Am 18. September startet die neue Saison

Nach dem Ende der Versammlung trafen sich die Mitglieder zu einem kurzen Schwatz und verabschiedeten sich dann in den Sommer. Doch bald schon werden sie sich wieder öfters sehen. In gut zwei Monaten treffen sich die Limmattaler Curlerinnen und Curler auch schon wieder in ihrer Halle in Urdorf. Am Sonntag, 18. September, startet die neue Saison mit dem bekannten «Brunch-Up», einer Mischung zwischen Brunch und Curling-Auffrischungskurs.

Vorstand CC Limmattal, Saison 2022/23

Mario Freiberger, Präsidium; Salome Lips, Vizepräsidium; Claudio Pätz, Finanzen; Andreas Feuz, Betrieb; Daniel Maurer, Sport; Remo Jegi, Sekretariat; Veteranen: vakant.

