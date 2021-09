Curling «Man kann es vergleichen mit einem Impfbus»: Urdorfer bringt Curling zur Bevölkerung Philipp Locher, 68, ist nie um eine Idee verlegen, seinen Lieblingssport populärer zu machen. Am Samstag kann man am Schlieremer Herbstmarkt Street Curling spielen. Ruedi Burkart 01.09.2021, 16.31 Uhr

Philipp Locher: 68-jährig und immer noch im Dienst seines Lieblingssports Curling unterwegs. Ruedi Burkart

Das Treffen mit Philipp Locher findet nicht in der kalten Urdorfer Curlinghalle statt. Es liegt jetzt noch kein Eis, darum ist dort die Türe zu. Der CC Limmattal, dem Locher während 34 Jahren als Präsident vorstand, startet erst in zwei Wochen mit dem Betrieb. Locher, der sich vor über fünf Jahrzehnten dem Spiel auf Glatteis mit Stein und Besen verschrieben hatte, erzählt beim Mittagessen im Golfclub Unterengstringen, warum er seit zwei Jahren dem Zürcher Curlingverband vorsteht und welche Ziele er sich für seine Amtszeit gesetzt hat.

«Es ist ja nun wirklich nicht so, dass mich das Rentnerdasein langweilen würde und dass ich ohne Curling nicht wüsste, wie ich meine Zeit verbringen soll»,

sagt Locher. In seinen beiden Drogerien in Dietikon und Geroldswil hilft er immer wieder mal aus, zudem sind er und seine Frau Evelyne dreifache Grosseltern. Die Tage sind also ausgefüllt.

Aber irgendwie hat es ihn eben doch gejuckt, als sich 2019 – zwei Jahre nach Lochers Rücktritt als CCL-Präsident – im Kantonalverband eine Vakanz in der Führung abzeichnete. «Ich habe das Amt des Kantonalpräsidenten nicht gesucht. Aber jemand muss es ja machen», sagt Locher fast schon entschuldigend. Und «machen» bedeutet für Locher seit jeher «richtig machen». Also holte er auch gleich noch Amanda Hasler als Kassierin in den Verband und überzeugte auch seinen langjährigen Bekannten Armin Strässle aus Urdorf, weiterhin im Vorstand mitzuarbeiten. «Als ich das Team beisammenhatte, haben wir den Laden übernommen», drückt es Locher mit einem Augenzwinkern aus.

Und so wirbelt Locher – seit drei Jahren Ehrenmitglied von Swiss Curling – hinter den Kulissen. Doch, was macht ein Verbandspräsident eigentlich den lieben, langen Tag? Er sei in erster Linie ein Informant für die Klubs, sagt Locher. Wer vom Zürcher Kantonalverband für Sport (ZKS) finanzielle Unterstützung beantragen wolle, könne sich an ihn wenden. Locher: «Ob ein Klub eine Eismaschine kaufen möchte, einen Hallenumbau plant oder alte Besen ersetzen muss – es gibt viele Möglichkeiten, einen Zuschuss zu erhalten.» Nur müssten die Vereine das erstens überhaupt wissen und zweitens die Anfrage richtig formulieren und vor allem rechtzeitig einreichen. Locher: «Da sind wir im Vorstand des Kantonalverbands die ersten Ansprechpersonen.» Hat der Curling-Kantonalverband ein entsprechendes Gesuch erhalten, kontrolliert und unterbreitet Locher dieses den entsprechenden Leuten vom ZKS. Locher begründet, weshalb dieses oder jenes subventionswürdig ist, und hofft dann auf eine positive Antwort.

Die Jahre vergehen, das Anliegen bleibt das gleiche

Locher wäre nicht Locher, würde ihn die Arbeit am Schreibtisch restlos glücklich machen. Darum sagt er: «Mein grösstes Anliegen ist es, den faszinierenden Curlingsport bei der Bevölkerung bekannter zu machen.» Diese Aussage des Urdorfers könnte auch aus dem Jahr 1983 stammen, als er beim damaligen CC Schlieren Präsident wurde. «Wahrscheinlich habe ich das damals auch so oder ähnlich gesagt», so Locher schmunzelnd, «aber an Aktualität eingebüsst hat die Aussage bis heute nicht.»

Und so hat der Zürcher Curlingverband einen speziellen Event auf die Beine gestellt. Am kommenden Samstag, 4. September, stellt er im Rahmen des Schlieremer Herbstmarkts seinen Sport vor. Zwischen 9 und 16 Uhr können Interessierte auf der Pischte 52 – dem stillgelegten Teil der Badenerstrasse – eine Curling-Schnupperlektion absolvieren. Völlig kostenlos und ohne zu frieren. «Wir nennen das Ganze Street Curling, in Anlehnung an Streetsoccer oder Streethockey», sagt Locher.

Auf einer rund zwölf Meter langen Bahn aus Kunststoff – im Fachjargon Rink genannt – werden Steine abgegeben, welche möglichst genau ins Ziel gestossen werden müssen. Man wolle mit diesem «Sponti-Curling» ein niederschwelliges Angebot anbieten. Frei nach dem Motto: «Kommen die Sportler nicht zu uns, gehen wir zu den Sportlern.»

«Vielleicht kann man das Ganze mit einem Impfbus vergleichen. Auch dort will man jene Schichten der Bevölkerung erreichen, denen der Weg ins Spital oder Impfzentrum zu mühselig ist», sagt Locher. Und warum will er denn nun auf Teufel komm raus Curling in der breiten Bevölkerung populärer machen? «Es ist ein Fakt, dass unserem Sport die Überalterung droht», so der Urdorfer. Im Durchschnitt rund 53-jährig ist aktuell ein Mitglied eines Curlingklubs im Kanton Zürich. Dass dies mit der landläufigen Meinung zusammenhängt, dass Curling ein eher teurer Sport ist, glaubt Locher nicht.

«Sehen Sie, Curling ist nicht teurer als manch anderes Hobby. Sie brauchen ein Paar Schuhe, die kosten rund 200 Franken. Besen und Steine werden von den Klubs zur Verfügung gestellt. Dann kommen noch, sagen wir, 500 Franken Jahresbeitrag hinzu. Voilà. So teuer ist das im Vergleich zu anderen Sportarten nun auch wieder nicht.»

Philipp Locher greift immer noch zum Besen und schiebt Steine über das Eis. Nicht mehr so intensiv und resultatbezogen wie früher, aber immerhin. «Curling wird mich nie loslassen», sagt er und freut sich schon jetzt auf die kommende Saison, wenn er mit seinem Kumpel Andy Feuz und anderen wieder in der sogenannten SiepAG-die Liga spielen kann. Dann gehe es nicht mehr um Siege, so Locher, sondern um das gemeinsame Erleben des speziellen Curling-Spirits.