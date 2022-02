Curling Limmattaler Curler holen Silber an Veteranen-SM Das CCL-Team von Skip Emil Schnider überrascht am Heimturnier und sorgt für grosse Emotionen. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 14.02.2022, 17.46 Uhr

Silbermedaille für den CC Limmattal mit Heidi Stahel Schnider, Jürg Kronenberg, Sergio Liera und Skip Emil Schnider. zvg

Das war ganz grosses Kino. Um ein Haar hätten die Veteranen des Curling-Clubs Limmattal mit Skip Emil Schnider an der erstmals ausgetragenen Schweizer Meisterschaft (SM) die Sensation geschafft und den Titel geholt. Sie, die ursprünglich gar nicht hätten an der SM teilnehmen sollen, wurden in der heimischen Halle erst im Endspiel gestoppt. Gegen Thun Regio (Skip Peter Spielmann) mussten sich die Limmattaler in einem von Taktik geprägtem Spiel denkbar knapp mit 3:4 geschlagen geben. Die Entscheidung fiel erst im sechsten und letzten End, als die Berner Oberländer den entscheidenden Stein platzieren konnten.

Dass Schnider und Co. überhaupt an den nationalen Titelkämpfen angetreten sind, war der Tatsache geschuldet, dass der Curling-Club Limmattal die ursprünglich in Luzern geplante Veranstaltung übernommen hatte. «Statt 20 Teams waren plötzlich nur noch deren elf angemeldet», so OK-Mitglied Philipp Locher. Für einen geordneten Ablauf der Meisterschaft mussten aber 12 Teams spielen. Was tun? Kurzerhand meldete der Veranstalter CC Limmattal sein eigenes Team an. Dieses spielte mit unerwartet grossem Erfolg. Locher:

«Dass wir Silber haben gewinnen können, ist natürlich wunderbar.»

Der sportliche Erfolg passte gut zum gelungenen Anlass. Das nächste Edelmetall soll bald schon folgen. Apropos Medaillen: Laut Locher rechnet man beim CC Limmattal fest mit weiterem Edelmetall:

«Wir drücken natürlich unseren Vereinsmitgliedern Alina Pätz und Thomi Lips für die entscheidenden Curlingspiele an den Olympischen Spielen die Daumen. Und freuen uns schon jetzt auf eine zünftige Medaillenfeier bei uns in der Urdorfer Curlinghalle.»

