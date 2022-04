Curling Kreativ während Corona: Curling-Club Limmattal erhält vom Kantonalverband Geld 2650 Franken als Bonus. Die Limmattaler Curler dürfen sich auf einen willkommenen Zustupf für die Klubkasse freuen. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 19.04.2022, 17.57 Uhr

Philipp Locher (links), Präsident des Zürcher Curling-Verbands, mit Thomas Attinger vom Zürcher Kantonalverband für Sport. zvg

Die Verantwortlichen des Curling-Clubs Limmattal ermöglichten während der beiden ­vergangenen Corona-Winter ihren Mitgliedern das Spielen trotz behördlich verordneter Verbote. So führte man in der Urdorfer Halle beispielsweise im Dezember 2020 die «Covid-19-Liga» durch. 16 vereinsinterne Teams massen sich unter Einhaltung sämtlicher vorgeschriebener Hygienemassnahmen. Aufgrund der damals geltenden 15er-Regel, nach welcher sportliche Aktivitäten in Innenräumen mit bis zu 15 Personen unter Einhaltung der Maskenpflicht erlaubt waren, durften in der Drei-Rink-Halle jeweils nur zwei Partien gleichzeitig gespielt werden, mit je drei Akteuren pro Team.

Mit diesem speziellen ­Trainingsturnier und auch ­anderen Aktionen während des schweizweiten Sport-Lockdowns hat sich der CC Limmattal mit 122 Aktiv- und 107 Passivmitgliedern speziell hervorgetan. Unter anderem wurden im vergangenen Jahr über 250'000 Franken in eine verbesserte Eisqualität investiert. Zudem wurde ein Solidaritätsfonds eingerichtet, um den finanziellen Schaden etwas zu entschärfen. Die jungen Cherry Rockers (Kinder im Alter von acht bis elf Jahren) waren ohne Eltern als Betreuer den ganzen Winter im Einsatz. Und: Der Mitgliederbestand konnte sogar leicht erhöht werden.

2650 Franken als Anerkennung

Nicht entgangen ist dieses aussergewöhnliche Engagement zu Gunsten des Curlingsports dem Zürcher Kantonalverband für Sport (ZKS). Als Belohnung erhielt Philipp Locher, früherer Klubpräsident des CC Limmattal und aktuell Chef des Zürcher Curlingverbands, jüngst aus den Händen von Thomas Attinger vom ZKS einen Scheck über einen Betrag von 2650 Franken.

Was mit dem Geld angefangen werden soll, ist noch offen. Man werde mit Sicherheit einen guten Verwendungszweck finden, so Locher. Klar ist: Der Scheck wird an der Vereinsversammlung vom 6. Juli dem amtierenden CCL-Präsidenten Mario Freiberger übergeben, so Locher.

