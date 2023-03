Curling «Ist ganz gut gelaufen heute Abend»: Der CC Limmattal feierte sich und seine Klubmeister Am kommenden Sonntag geht die Saison der Limmattaler Curler mit dem «Kehraus-Cup» zu Ende. Bereits vergangene Woche spielten die besten Teams anlässlich des Clubabends um Ruhm und Ehre. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 14.03.2023, 12.00 Uhr

Auf dem Weg zum Sieg in der Klubmeisterschaft: Heinz Burla, Peter Allenspach und Patrick Geiger (von links nach rechts) vom «Team Strässle». Bild: Ruedi Burkart

Vor einem Jahr fehlte er aus gesundheitlichen Gründen an den Finalspielen der internen Vereinsmeisterschaft und wurde schmerzlich vermisst. Heuer war Philipp Locher, zwischen 1983 und 2017 Langzeitpräsident des CC Schlieren und des CC Limmattal, wieder dabei. Und nicht nur das: Locher, mittlerweile 69-jährig, zeigte den jüngeren Jahrgängen, dass er sein so geliebtes «Spiel mit Stein und Besen» noch längst nicht verlernt hat. Zwar nicht mehr so geschmeidig bei der Steinabgabe wie früher, aber motiviert wie eh und je, führte er sein «Team Locher» im kleinen Final lautstark zu einem ungefährdeten 9:2-Sieg gegen die Kollegen der Truppe von Werner Baumann. Und damit zum dritten Schlussrang.

«Ist ganz gut gelaufen heute Abend», freute sich Locher nach Spielschluss. Dass er seit geraumer Zeit nur noch mit Helm aufs Eis geht, sei seinem Alter geschuldet. «Ich will ja nicht auf die Rübe fallen und mich dabei ernsthaft verletzen», so der vierfache Grossvater. Nur eines ärgerte den Mann, der 2012 zum «Limmattaler des Jahres» gewählt worden war: «Wir haben den Finaleinzug verpasst. Trotz eines guten Spiels gegen das Team von Andi Feuz.»

Kluge Köpfe schützen sich: Der frühere Langzeitboss des CC Limmattal, der 69-jährige Philipp Locher, spielt nur noch mit Helm. Er führte sein Team zu Rang drei in der Klubmeisterschaft. Bild: Ruedi Burkart

Im angesprochenen Endspiel fehlte ebendieser Andi Feuz, wie Locher eine Limmattaler Curling-Koryphäe. Dem Vernehmen nach soll er an jenem Donnerstag «irgendwo an der Wärme» Golf gespielt haben. Ob sein Team deshalb den grossen Final gegen die Crew von Skip Armin Strässle spektakulär mit 8:12 vergeigt hat? «Wir wollen jetzt keine Vermutungen anstellen», so Locher mit einem Schmunzeln.

Ein zufriedener CCL-Präsident: Mario Freiberger. Bild: Ruedi Burkart

Oben im gut gefüllten, heimeligen Curlingstübli liess sich derweil CCL-Klubpräsident Mario Freiberger einen von der so genannten «Göpf-Egg-Truppe» zubereiteten Dreigänger schmecken. Zusammen mit seiner Tochter sowie Hubert Pätz, dem Vater der fünffachen Weltmeisterin Alina, und deren Bruder Claudio – im CCL-Vorstand verantwortlich für die Finanzen – genoss er das Abendessen. Wie alle anderen verfolgte er gleichzeitig die Finalspiele durch die grossen Glasscheiben. Nach dem Dessert zog Freiberger eine Bilanz des ersten Winters ohne pandemiebedingte Einschränkungen seit drei Jahren.

Thomas Bugnon, Walter Bruggmann und Cornelia Freiberger (von links) während des Finals. Das «Team Feuz» musste ohne seinen Skip auskommen. Bild: Ruedi Burkart

«Wir sind froh, dass der Betrieb wieder normal läuft», so Freiberger, «so macht das Ganze doch viel mehr Spass.» Vor einem Jahr totalisierte der Traditionsverein 213 Mitglieder. Diesen Bestand habe man halten und sogar leicht ausbauen können.

«Wir stehen jetzt bei 224 Mitgliedern. Aber es geht uns nicht in erster Linie darum, immer grösser zu werden. Wir wollen einfach die Abgänge, die es den Sommer hindurch immer gibt, kompensieren.»

Das sei bisher gelungen, so Freiberger weiter. «Vor einem Jahr durften wir sieben Gäste bei uns begrüssen, alle sind jetzt reguläre Klubmitglieder. Diesmal haben wir zehn Gäste. Wir hoffen natürlich, dass die ebenfalls längerfristig bei uns bleiben.»

Sie waren nicht zu bezwingen: Armin Strässle, Patrick Geiger, Heinz Burla und Peter Allenspach (von links) gewannen die Klubmeisterschaft. Bild: Ruedi Burkart

Am kommenden Sonntag wird in der Curlinghalle zeitgleich mit der Kunsteisbahn Weihermatt das Eis abgetaut. Spätestens ab jenem Moment beginnt für die Verantwortlichen des Curling-Clubs die Vorbereitung auf den kommenden Winter.

