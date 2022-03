Curling Grosses Thema nach der Curling-Saison: Wie die Urdorfer Halle im Sommer nutzen? Der CC Limmattal hat die Saison 2021/22 beendet. Klubpräsident Mario Freiberger zieht ein positives Fazit und plant die Zukunft. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 14.03.2022, 14.14 Uhr

Die letzten Steine sind gespielt, die letzten Sieger gekürt – jetzt wird das Eis in Urdorf abgetaut. Ruedi Burkart

Mit einem stimmungsvollen Klubabend haben die Mitglieder des Curling Clubs Limmattal in ihrer Urdorfer Halle Ende letzter Woche die Saison 2021/22 ausklingen lassen. Oben im Stübli traf man sich zu einem letzten kulinarischen Höhenflug, unten auf dem Eis wurden die Finalspiele der Klubmeisterschaft ausgespielt.

«So stelle ich mir unser Vereinsleben vor», meinte Mario Freiberger mit einem zufriedenen Lächeln im Gesicht, «in guter Gesellschaft fein essen und gleichzeitig unserem Lieblingssport nachgehen.» Der 34-jährige ehemalige Spitzencurler hat das Präsidentenamt 2017 von Philipp Locher übernommen und den Verein in die Moderne geführt. Locher musste ausgerechnet beim Saisonabschluss passen, der 68-Jährige lag wegen Nierensteinen im Spital.

Corona hatte kaum einen Einfluss auf die Mitgliederzahl

Auch wenn die Coronapandemie im zu Ende gehenden Winter erneut für Unsicherheiten gesorgt hatte, die Bilanz von Freiberger ist äusserst positiv:

Mario Freiberger, Präsident des CC Limmattal. Er geht im Sommer 2022 in sein sechstes Amtsjahr. Ruedi Burkart

«Wir haben die Saison durchspielen können, natürlich unter den jeweils geltenden Bedingungen. Ich winde unseren Mitgliedern ein Kränzchen, es hat immer alles geklappt.»

Apropos: Auf die Mitgliederzahl hatte die Pandemie kaum Einfluss. Freiberger: «Es gab den einen oder anderen Austritt deswegen. Aber wir stehen weiterhin bei rund 250 Mitgliedern. Das macht uns schon ein wenig stolz.» Er stehe dem Klub gerne als Präsident vor, so Freiberger weiter. An der kommenden Generalversammlung wird er in sein sechstes Amtsjahr gehen. «Falls niemand anders den Job machen will», sagt er lächelnd.

Die neuen Klubmeister strahlen: Harry Leininger, Salome Lips, Daniel Meier und Bernhard Lips (von links). Ruedi Burkart

Freiberger und seine Vorstandskollegen machen sich Gedanken über die Zukunft. Ein Thema lautet: Wie kann die Curlinghalle in der eisfreien Zeit genützt werden? Vor Corona trainierte beispielsweise der Turnverein Urdorf in der Halle:

«Die Sommernutzung ist uns ein Anliegen. Da sehen wir grosses Potenzial.»

