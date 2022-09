Curling Fünffache Weltmeisterin coacht Hobbysportler: «Ich finde solche Sachen lässig» Alina Pätz, 32, Curling-Weltmeisterin aus Urdorf, gab anlässlich des Saisonstarts des CC Limmattal ihr Wissen an Breitensportler weiter. Sie freute sich darüber, wieder einmal in «ihrer» Halle zu Besuch zu sein. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 18.09.2022, 17.23 Uhr

Keine Berührungsängste: Weltmeisterin Alina Pätz und ein Teil ihrer Trainingsgruppe. Ruedi Burkart

Alina Pätz ist eine der grössten Sportlerinnen, die das Limmattal je hervorgebracht hat. Die 32-jährige Curlerin wurde bislang unter anderem fünfmal Weltmeisterin. Seit August steht die Urdorferin mit ihrem Team CC Aarau bereits wieder im Turnieralltag. Dennoch schaute sie am Sonntag bei ihrem Stammverein CC Limmattal vorbei. Zusammen mit ihrem Lebenspartner Sven Michel und ihrem Bruder Claudio Pätz gab sie anlässlich des traditionellen Saisonstarts 30 Hobby-Curlern Tipps.

Sie wohnen seit sechs Jahren im Berner Oberland. Allzu oft trifft man Sie in der Urdorfer Halle wohl kaum mehr an.

Alina Pätz: Ja, das ist so. Pro Jahr spiele ich vielleicht einmal hier. Mit dem Team trainieren wir meistens in Biel. Ausser wir sind im Ausland am Spielen.

Pflegen Sie eigentlich noch Ihre früheren Kontakte im Limmattal?

Das tue ich. Eine Kollegin von mir wohnt hier in der Region, dort schaue ich ab und zu vorbei.

An diesem Anlass coachen Sie Hobby-Spielerinnen und Hobby-Spieler. Wie ist es dazu gekommen?

Ich bin immer Mitglied beim CC Limmattal geblieben und fühle mich im Klub wohl. Mein Bruder Claudio arbeitet im Vorstand mit (als Finanzchef, Anmerkung der Redaktion). So ist das Ganze zu Stande gekommen. Zudem greife ich den Verantwortlichen um Klubpräsident Mario Freiberger gerne unter die Arme, wenn ich Zeit habe.

Alina Pätz schaut genau hin. Ruedi Burkart

Sie haben den ganzen Vormittag lang Tipps gegeben. Was glauben Sie, wie viel bleibt da hängen bei den Teilnehmenden?

Das wird man während der Saison sehen (schmunzelt). Im Ernst, ich finde solche Sachen wirklich lässig. Es kommen spannende Fragen, alle sind mit vollem Einsatz dabei.

Also keine Pflichtaufgabe für Sie als Weltklassespielerin?

Nein, keinesfalls. Ich merke ja, wie alle interessiert zuhören, wenn ich etwas erkläre. Darum mache ich gerne mit und gebe meine Erfahrung weiter.

Erinnern Sie sich noch an ihr allererstes Training hier in der Urdorfer Halle?

Ich war sechs Jahre alt, als ich damals mit Curling begonnen habe. Aber an den ersten Eiskontakt, nein, daran erinnere ich mich nicht mehr. Das ist schon lange her (schmunzelt).

Zurück in die Gegenwart. Mit Ihrem Team des CC Aarau stehen Sie seit August wieder auf dem Eis und haben auch schon wieder zwei Turniere gespielt.

Auch mit dabei war Philipp Locher, Limmattaler Curling-Urgestein. Hier mit Tochter Janine und Enkel Noah. Ruedi Burkart

Genau. In Kanada waren wir an zwei Turnieren. Eines haben wir gewonnen, beim anderen haben wir den Final verloren. Es waren gute Wettkämpfe. Am kommenden Wochenende spielen wir in Basel das «Womens’ Masters». Es geht jetzt Schlag auf Schlag.

Im November steht die Europameisterschaft in Schweden auf dem Programm. Sie sind fünfmalige Weltmeisterin, aber ein EM-Titel fehlt noch in ihrem Palmarès.

Das ist so. Aber bevor wir uns ein Ziel setzen, müssen wir uns erst für die Titelkämpfe qualifizieren.

Wie läuft diese Qualifikation?

Der Stichtag ist der 23. Oktober. Wer bis zu diesem Datum die vier besten Turnierresultate vorweisen kann, ist für die Schweiz dabei.

Eine Pflichtaufgabe für Sie und Ihren CC Aarau?

Sagen Sie das nicht! Im Moment sind wir die Nummer 1 in diesem Ranking. Aber es sind ja auch erst zwei, drei Turniere gespielt worden. Aber klar, wir geben alles, um an die EM reisen zu können.

Ein Fernziel sind ganz sicher die Olympischen Spiele 2026 in Cortina. Mit Olympia haben Sie nach der Enttäuschung im vergangenen Winter und dem vierten Rang noch eine Rechnung offen.

Cortina ist momentan noch sehr weit weg. Daran verschwende ich noch keinen Gedanken.

Auch nicht an das nahende Karriereende? Nach Olympia 2026 werden Sie den 36. Geburtstag feiern.

Wie gesagt – sehr weit weg (schmunzelt).

