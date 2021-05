Curling Auch die Gegnerinnen zollten der Urdorfer Weltmeisterin ihren Respekt Seit vergangenem Wochenende und einem 4:2-Finalsieg mit ihrem CC Aarau gegen Russland ist Alina Pätz, 31, vierfache Curling-Weltmeisterin. Im Interview verrät die ehemalige Cherry-Rocker-Spielerin des CC Limmattal, was ihr dieser erneute Titel bedeutet. Und warum sie nach der Rückkehr aus Kanada nicht in Quarantäne musste. Ruedi Burkart 12.05.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Stolz präsentiert Alina Pätz den Frances-Brodie-Award. WCF/Steve Seixeiro

Eine wichtige Rolle beim Weltmeistertitel der Schweizer Curlerinnen spielte die 31-jährige Urdorferin Alina Pätz. Im Team CC Aarau von Skip Silvana Tirinzoni gibt die Limmattalerin jeweils die letzten beiden Steine ab und trägt somit die grösste Verantwortung auf dem Eis. Im Anschluss an die WM in Calgary wurde Pätz zudem mit dem Frances-Brodie-Award ausgezeichnet. Und somit von der Konkurrenz zu derjenigen Spielerin gewählt, die am besten die Werte von Sportlichkeit verkörpert. Bemerkenswert zudem: Der jüngste Titel in Kanada ist der bereits vierte in der Karriere der Profi-Curlerin.

Gratulation zum erneuten WM-Gold, Alina Pätz. 14 Siege in 15 Partien an einer Weltmeisterschaft – das ist kaum zu toppen.

Alina Pätz: Danke. Ja, es war für uns eine sehr erfolgreiche Zeit in der Curlingbubble in Calgary. Wir haben bis auf eine Ausnahme sehr souverän gespielt und sind somit sehr zufrieden mit unserer Leistung.

Vier Weltmeistertitel haben Sie persönlich bisher geholt. Welcher ist der schönste?

Für mich zählt kein Titel mehr oder weniger als der andere. Zuoberst auf dem Treppchen zu stehen an einer Weltmeisterschaft, ist immer ein Traum jedes Sportlers. Dass ich mir diesen schon mehrere Male erfüllen konnte, ist natürlich unglaublich.

Vor der WM war klar, dass ein sechster Schlussrang für die direkte Qualifikation für die Olympischen Spiele 2022 in Peking reichen würde. Spukte dieser sechste Rang zu Beginn des Turniers in den Köpfen herum?

Der sechste Zwischenrang war für uns ein erstes Ziel. Wir sind aber mit höheren Vorgaben an die WM gereist. Natürlich waren wir sehr erleichtert, als wir das Zwischenziel frühzeitig erreichen konnten.

Wie waren eigentlich die Bedingungen in der fünfwöchigen «Curling-Blase» in Kanada? Es stand zu lesen, die Schweizer Curlerinnen wären behandelt worden wie Schwerverbrecherinnen im Hochsicherheitsgefängnis.

Das stimmt so nicht, nein. Wir waren natürlich aufgrund der aktuellen Umstände sehr abgeschirmt, konnten aber trotzdem auf unserem Balkon im Hotel uneingeschränkt die Sonne geniessen.

Und nach der Rückkehr in die Schweiz am vergangenen Dienstag? Ab in Quarantäne?

Nein, unser Team hat für die Einreise eine Ausnahmebewilligung erhalten. Dies, weil wir in Kanada bereits fünf Wochen in einer Bubble waren und innerhalb dieser jeden zweiten Tag einen Coronatest absolvieren mussten.

Zahlt sich ein WM-Titel im Curling eigentlich finanziell aus?

Preisgeld gab es keines zu gewinnen. Aber wenn es so läuft wie bisher, erhalten wir von Swiss Olympic eine Prämie. Natürlich wäre es schön, wenn sich ein WM-Titel für uns auch finanziell lohnen würde. Dies ist im Curling aber nicht die Priorität.

Mittendrin: Alina Pätz und das Schweizer Team bejubeln den 4:2-Finalsieg an der WM über Russland.

WCF/Steve Seixeiro



Sie sind in Urdorf aufgewachsen und spielten als Mädchen bei den Cherry Rockern des CC Limmattal. Beim CCL sind Sie immer noch Mitglied, in der Urdorfer Halle werden Sie allerdings kaum mehr anzutreffen sein. Schliesslich wohnen Sie mit Ihrem Partner Sven Michel in Interlaken.

Ja, das stimmt. Ich kenne immer noch Personen im Umfeld des CC Limmattal, aber aktiv bin ich im CCL nicht mehr.

An der WM gelang dem Schweizer Team beim 13:4-Sieg gegen Dänemark ein geschichtsträchtiges Achterhaus. Ist Ihnen das früher im Kindercurling auch einmal gelungen?

(schmunzelt): Ich könnte mich jedenfalls nicht mehr daran erinnern.

Jetzt ist die aufregende Curling-Saison 2020/21 zu Ende. Was macht eine Curling-Spielerin ohne Eis? Die Füsse hochlagern?

So in etwa, ja. Ich freue mich darauf, jetzt ein wenig Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden zu verbringen. Der Start in die Olympia-Saison kommt noch früh genug.