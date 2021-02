Covid-Massnahmen Es ist unklar, was überhaupt verkauft werden durfte und was nicht: Dietiker Bezirksgericht spricht Aldi-Filialleiterin frei Mitte April 2020, im ersten Corona-Lockdown, sollen in der Aldi-Filiale beim Reppischhof Veloartikel, Spielwaren und Gartenartikel erhältlich gewesen sein: Die Staatsanwaltschaft forderte, dass die Leiterin des Ladens unter anderem eine Busse von 1200 Franken zahlen muss. Das Bezirksgericht Dietikon spricht die 50-Jährige frei – gleich aus mehreren Gründen. Oliver Graf 16.02.2021, 16.59 Uhr

In der Aldi-Filiale Reppischhof sollen im April 2020 verbotenerweise Veloartikel verkauft worden sein, sagt die Staatsanwaltschaft. Das Gericht lässt aber am Strafbefehl kein gutes Haar und spricht die beschuldigte Filialleiterin aus mehreren Grünen frei. Bild: David Egger

Es sei eine stressige Zeit gewesen, sagte die Filialleiterin am Dienstagnachmittag vor Gericht. «Ich habe mein Bestes gegeben, um die Filiale am Laufen zu halten.» Täglich seien damals neue Anweisungen vom direkten Vorgesetzten und der Zentrale gekommen, was nun zu den erlaubten Gegenständen zähle und welche nicht verkauft werden dürften.