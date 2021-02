Coronavirus Trotz Anreizen des Bundesrats: Limmattaler Betriebe verzichten auf Massentests Sowohl Unternehmen als auch Alters- und Pflegeheime in der Region bekunden kein grosses Interesse an den vom Bund empfohlenen Massenscreenings. Dabei würde er für die Kosten aufkommen. Sven Hoti 24.02.2021, 16.30 Uhr

Im Vergleich zum Test-Turbo Graubünden führen im Kanton Zürich erst wenige Betriebe Massentests durch. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

Eigentlich wollte der Bundesrat die Testfreudigkeit im Land mit seinem Beschluss vom 27. Januar fördern. Unternehmen können ihr Personal seitdem mit Geld aus der Staatskasse regelmässigen Massentests unterziehen, auch wenn niemand Symptome zeigt. In der Region geben allerdings mehrere von der «Limmattaler Zeitung» befragte Betriebe an, bislang auf das Angebot verzichtet zu haben – aus unterschiedlichen Gründen.

Viele der Firmen hegen grosses Vertrauen in ihre bisher umgesetzten Schutzkonzepte. Sie befürchten deshalb keine grösseren Ausbrüche innerhalb ihrer Betriebe. «Bis jetzt sind wir mit unseren Schutzkonzepten sehr gut gefahren. Regelmässige Massentests sind bei uns kein Thema», sagt Willi Gärtner, Leiter Logistik und Mitglied der Geschäftsleitung des Dietiker Transport- und Logistikunternehmens Planzer.

Die Unternehmen vertrauen ihren Schutzkonzepten

So sieht das auch die Stadtverwaltung Schlieren. «Bisher waren solche Tests nicht notwendig», teilt Mediensprecherin Astrid Romer Schneiter mit. Im Stadthaus hätten die einzelnen positiven Coronafälle der letzten zwölf Monate zu keinen weiteren Ansteckungen geführt. Romer ergänzt:

«Durch die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsvorschriften konnte eine Ausbreitung des Virus bislang immer verhindert werden.»

Die Bergdietiker Dosen-Maschinenherstellerin Soudronic verzichtete bisher ebenfalls auf Massentests. Ihr Geheimrezept liegt in einem speziellen Abkommen mit einem Arzt in der Umgebung, wie die Personalverantwortliche Brenda Haag erklärt. «Wenn bei einem Angestellten der Verdacht auf eine Erkrankung besteht, dann schicken wir ihn auf Kosten des Unternehmens direkt zum Arzt.» Sogar Mitarbeitende mit infizierten Familienangehörigen hätten die Möglichkeit, sich gratis testen zu lassen, so Haag.

Auch in den Filialen der Raiffeisenbank in Uitikon und Dietikon vertraut man den ausgearbeiteten Schutzkonzepten, Massentests werden nicht durchgeführt. Bei den Schaltern und in den Beratungszimmern habe die Bank Plexiglasscheiben installiert, Beratungs- oder Austauschgespräche würden, wenn möglich, telefonisch geführt, erklärt Mediensprecher Joël Grandchamp. «Daher ist es möglich, die Präsenzzeit von Mitarbeitenden und Kundinnen und Kunden gut zu planen und die notwendigen Sicherheitsabstände einzuhalten.»

Administrative Hürden behindern Durchführung

Der Bundesrat hatte Mitte Dezember die Teststrategie auf asymptomatische Personen ausgeweitet. Seitdem dürfen Alters- oder Pflegeheime, Hotels und Betriebe Tests an Personen ohne Symptome durchführen lassen. Die Kosten dafür übernimmt der Bund mit dem Erlass der eingangs erwähnten Verordnung vom 27. Januar.

Doch nicht immer scheint die Angelegenheit für die Betriebe so einfach zu sein. Administrative Hürden waren mitunter ein Grund dafür, dass Unternehmen keine Massentests einsetzen. «Wir haben uns Ende Januar danach erkundigt, was möglich wäre. Vom Kantonsarzt oder anderen Institutionen haben wir jedoch keine Auskunft erhalten», erklärt Thomas Rusch, Geschäftsführer des Energietechnikherstellers Weishaupt AG mit Sitz in Geroldswil. Da relativ viele Mitarbeitende im Homeoffice seien, seien Massentests inzwischen kein grosses Thema mehr, erklärt Rusch. «Aber grundsätzlich würden wir diese begrüssen, sofern sie in einer unkomplizierten Weise durchführbar wären.»

Auch Heinz Illi, Dietiker Sicherheits- und Gesundheitsvorsteher (EVP), würde sich nicht gegen Massentests stellen. Allerdings müsste man den Nutzen davon noch klarer sehen, findet Illi. Darüber hinaus seien momentan vor allem die Antigen-Schnelltests ein rares Gut, wie Illi in Bezug auf Erfahrungen mit anderen Firmen sagt.

Im Kanton beteiligen sich bisher nur wenige an den Massentests

Unternehmen im Kanton Zürich, die an den Massentests des Bundes teilnehmen wollen, müssen beim Kantonsärztlichen Dienst ein entsprechendes Gesuch einreichen. Im Fokus stehen Betriebe, in denen Angestellte einem erhöhten Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind, also engen Mitarbeiter- und Kundenkontakt haben und die Schutzmassnahmen nur begrenzt umgesetzt werden können.

Wird das Gesuch bewilligt, ist der Weg frei für eine Kostenübernahme durch den Bund. Bis Ende letzter Woche hat der Kanton rund 40 solche Gesuche bewilligt, fünf weitere abgelehnt, wie die Gesundheitsdirektion auf Anfrage der «Neuen Zürcher Zeitung» bekanntgab. Im Vergleich zum Test-Turbo Graubünden ist das eine eher magere Bilanz. Dort beteiligen sich bereits über 400 Betriebe an den freiwilligen Massentestungen, die der Kanton Anfang Februar begonnen hatte.

Gegenüber der NZZ erklärte sich die Zürcher Gesundheitsdirektion die bislang geringe Nachfrage mit der Planung, die mit den Massentests einhergehe. Sie meinte:

«Das braucht Zeit. Wir gehen folglich davon aus, dass weitere Gesuche eintreffen werden.»

Keine Bewilligung für die Durchführung von kostenlosen Massentests brauchen die Spitäler sowie Alters- und Pflegeheime. Trotzdem gibt die Mehrheit der von der «Limmattaler Zeitung» kontaktierten Heime an, ebenfalls keine regelmässigen Tests durchzuführen. Einzig das Schlieremer Tertianum Am Rietpark sagt auf Anfrage, per 1. März wöchentlich alle Mitarbeitendem per PCR-Speicheltest zu untersuchen. Da dieser neuere Spucktest im Unterschied zu den bisher gängigen Nasen-Abstrich-Tests schmerzfrei und angenehmer sei, würde er von den Mitarbeitenden akzeptiert, erklärt Mediensprecherin Marie-Françoise Ruesch.

Mitte März folgt die zweite Impfdosis Bald dürften alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeitenden in den Alters- und Pflegeheimen im Limmattal, die auf unsere Nachfrage hin antworteten, ihre Corona-impfungen erhalten haben. In den Heimen Im Morgen (Weiningen), Almacasa (Oberengstringen) und Genossenschaft zum Spilhöfler (Uitikon) wird am 17. März die zweite Impfdosis verabreicht, wie die Institutionen mitteilen. In der Genossenschaft zum Spilhöfler hätten sich 58 Prozent der Mitarbeitenden ebenfalls impfen lassen. Noch sollen die Einschränkungen für die Heime jedoch nicht vollends aufgehoben werden, heisst es. Dies hänge von den Vorgaben der Gesundheitsdirektion ab und auch, ob der Impfstatus eine Lockerung erlaube, sagt René Brüggemann, Zentrumsleiter des Seniorenzentrums Im Morgen.

Manche der befragten Heime wie Almacasa in Oberengstringen und die Uitiker Genossenschaft im Spilhöfler befürchten, dass sich ihre Mitarbeitenden mit einem negativen Testresultat in falscher Sicherheit wiegen und dadurch die Vorgaben missachten. Auch das Weininger Seniorenzentrum Im Morgen verzichtet auf regelmässige Tests. «Da wir bisher nur drei Einzelinfektionen unter den Bewohnern hatten und wir es jedes Mal geschafft haben, einen Ausbruch zu verhindern, werden wir, bis die zweite Impfung durchgeführt wurde, keine Tests durchführen», sagt Zentrumsleiter René Brüggemann. Je nach Coronasituation könnten Massentests jedoch durchaus zu einem Thema werden.

Graubünden hat mit Teststrategie viel Erfolg

Experten hatten in der Vergangenheit immer wieder auf die Wichtigkeit rigoroser Tests hingewiesen, um die Pandemie in Schach zu halten. Auch der Bund bezeichnet Testungen als «zentralen Bestandteil der Gesamtstrategie in der Pandemiebewältigung». Es ist eine Strategie, mit der auch diverse asiatische Staaten ihre Fallzahlen drücken konnten.

Auch der Kanton Graubünden verzeichnete mit seinen Massentests bis dato grosse Erfolge. Im schweizweiten Vergleich sind in kaum einem anderen Kanton die Fallzahlen so rapide gesunken, wie der «Tages-Anzeiger» am Mittwoch berichtete. Schweizweit fielen die Fallzahlen seit dem 1. Februar demnach um 34 Prozent, in Graubünden hingegen um 65.

Ob die Massentests alleine für diesen Rückgang verantwortlich sind oder ob nicht auch andere Faktoren mitspielen, ist wohl nicht abschliessend geklärt. Die Teststrategie scheint jedoch einen grossen Teil dazu beizutragen. «Der Rückgang korreliert mit der starken Zunahme der Tests», bestätigte Martin Bühler, Chef des kantonalen Führungsstabs, gegenüber der Zeitung.

Der Bergkanton forderte in der Vernehmlassung zu den vom Bundesrat vorgeschlagenen Massnahmen stärkere Lockerungen für Kantone, welche über ein gutes Monitoring verfügen. Dies soll diejenigen Kantone in Zugzwang bringen, die bisher eher wenig testen. In einer Medienmitteilung des Kantons heisst es hierzu:

«Dieser Anreiz würde die Motivation der Kantone zu einem guten Monitoring vorantreiben und die Motivation von Bevölkerung sowie Wirtschaft zur aktiven Teilnahme weiter fördern.»