Coronavirus Stadt Zürich denkt über kostenlose Covid-Tests nach AL und SP fordern in einem Postulat, dass die Stadt Zürich ein gratis Testangebot für die Bevölkerung ermöglichen soll. 18.01.2023, 17.35 Uhr

Künftig sollen die Covid-Tests gratis sein. (Archivbild) Dominik Wunderli (Luzern, 26.09.2022)

Die Stadt Zürich soll ein kostenloses Covid-Testangebot für ihre Bevölkerung ermöglichen: Dies fordern AL und SP in einem Postulat, welches das Stadtparlament am Mittwochabend in einem ersten Schritt für dringlich erklärt hat.