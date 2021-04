Limmattal Fast ohne Anstehen: Die Abgabe von Selbststests in den Apotheken läuft weitgehend reibungslos ab Das Warten hat ein Ende: Die Coronaselbsttests werden seit Mittwoch in den Apotheken abgegeben. Im Limmattal war der Ansturm nicht bei allen Apotheken gleich gross. Carmen Frei 07.04.2021, 19.39 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Schneegestöber am Morgen sorgte vielleicht auch dafür, dass die City Apotheke nicht gleich überrannt wurde. Bild: Carmen Frei/ «Limmattaler Zeitung»

Es ist bereits wieder Ruhe eingekehrt, als Alexandra Poisel am Mittwochmorgen um 9 Uhr in der City Rotpunkt Apotheke in Dietikon Auskunft gibt. Um 8 Uhr, bei der Öffnung der Apotheke, seien die Kunden aber angestanden, um sich einen kostenlosen Coronaselbsttest abzuholen, sagt die Geschäftsführerin. «Als die Apotheke im Löwenzentrum um halb neun dann öffnete, brachte das Entlastung», sagt sie.

Die City Apotheke hatte sich für den Abgabestart vorbereitet: Am Boden befinden sich wieder Markierungen, damit der Abstand eingehalten werden kann. «Wir sind acht Personen, wir können die Kundenströme auch leiten», erklärt Poisel.

Sie hat vorsichtshalber neben den Fünfersets auch einzelne Tests bereitgelegt. Die Tests hatten sie bereits am vergangenen Donnerstag erhalten. Wie bei allen anderen Apotheken waren sie in 25er-Packungen abgepackt. «Wir haben dann in drei Tagen 2250 Tests in Fünferpackungen umgepackt», sagt Poisel.

Die Anwendung muss erklärt werden

Bei der Abgabe wird in den Apotheken erklärt, wie die Tests angewendet werden können und wofür. «Sie sind nur für gesunde Personen und nur eine Momentaufnahme», betont Poisel. Zudem erklärt sie den Kunden bei jeder Abgabe, dass die nächsten Tests erst wieder in einem Monat abgeholt werden dürfen.

Sie sei fast froh, dass die Tests nicht bereits vor Ostern verfügbar gewesen seien, sagt Poisel. Denn für Ferien im Ausland reichen die Selbsttests nicht aus – die meisten Länder fordern nach wie vor einen negativen PCR-Test.

Über hundert Kunden in den ersten eineinhalb Stunden

Genutzt werden können die Tests laut Poisel etwa von Eltern, die ihre Kinder am Morgen testen und sie nach einem negativen Ergebnis in die Schule schicken können. «Oder, wenn jemand sich mit zehn Leuten treffen möchte. Dann kann er einen Selbsttest machen», sagt sie.

Poisel verweist auch auf den QR-Code auf der Packung. Dieser hilft, weitere Fragen zu klären. Nach knapp eineinhalb Stunden zog sie am Mittwoch eine erste Bilanz: «Wir haben bereits 111 Kunden bedient.»

Einmal kurz durchatmen: Wenige Minuten vor 16 Uhr ist tatsächlich kurz niemand in der City Rotpunkt Apotheke und Geschäftsführerin Alexandra Poisel kann verschnaufen. Bild: Carmen Frei/ «Limmattaler Zeitung»

Besuch, Familie und Freunde sollen geschützt werden

Es gibt ganz unterschiedliche Gründe, sich Tests abzuholen. Priska Schär aus Dietikon konnte in einer ruhigen Minute in der City Apotheke ein Fünferpack ergattern. Sie werde sie brauchen, wenn sie zu jemandem nach Hause gehen möchte. «Wenn ich meine Schwiegermutter besuchen möchte, oder meine Tochter», meint sie. Die Abgabe von Tests findet sie eine gute Sache.

Auch im Löwenzentrum geht es voran: Vorzu kommen Kunden in die Löwen Rotpunkt Apotheke. Geschäftsführer Thomas Dössegger vermutet, dass der Ansturm am Morgen nicht ganz so gross war, weil es schneite.

Eine seiner Kundinnen ist Heidi Robmann. Dass sie nicht warten muss, erstaunt sie. Die Tests werde sie je nachdem einmal pro Woche machen oder nachdem sie jemanden getroffen habe. «Vielleicht wird es dann auch zur Routine», meint sie. In zwei Wochen werde sie aber geimpft. Trotzdem schickt sie gleich noch hinterher: So oder so müssten die Massnahmen weiter eingehalten werden.

Christian Keist kommt ebenfalls kurz im Löwenzentrum vorbei und hat Glück. Die Tests verwendet er aus Eigenschutz. «Aber auch, wenn ich mich mit der Familie treffe, damit ich sichergehen kann, dass ich niemanden anstecke», erklärt er. Er sei über Ostern weg gewesen, aber nur in der Schweiz und immer geschützt. Er sei froh, dass der Bund die Selbsttests endlich freigegeben habe. «Ich wollte nur einmal schauen, ob es noch welche hat», sagt er. Er habe einen grösseren Ansturm erwartet.

In Schlieren folgt der Ansturm

Überraschende Ruhe herrschte am Morgen auch in der Parkside Rotpunkt Apotheke in Schlieren: Hier steht niemand an, nur vereinzelt holten Kunden die Tests ab. Die Schlange bildet sich dafür im Geschäft derselben Kette im Lilie Zentrum. Hier erklingt immer wieder der Glockenton, wenn Personen die Apotheke betreten. Viele der Wartenden tragen bereits Einkaufstüten. Die Apotheke kann sich über Laufkundschaft freuen.

In Schlieren bei der Lilie Apotheke stehen den ganzen Tag hindurch immer wieder Kunden an, die ihre Selbsttests abholen möchten. Bild: Carmen Frei/ «Limmattaler Zeitung»

«Ich war gerade zufällig hier am Einkaufen», sagt Kundin Jetti Hutter. Sie hole für sich und ihren Mann die Tests ab. «Wir werden sie verwenden, wenn wir Besuch haben», sagt sie. Bis Ende April brauche sie nun die Selbsttests, danach werde sie geimpft. «Ich finde das eine tolle Sache», meint sie. Lange warten muss auch sie nicht auf ihren Test: An jedem Ladentisch stehen Mitarbeitende der Apotheke und bedienen.

Im ganzen Kanton läuft es gut

Der Eindruck bei den Apotheken im Limmattal deckt sich mit einer Mitteilung des Apothekerverbands des Kanton Zürichs (AKVZ). Laut dessen Hochrechnung gingen bereits in den ersten sechs Stunden über 100'000 Tests über den Ladentisch. Der AKVZ schreibt auch, dass Apotheken bereits für die folgenden Tage Tests umpacken.

So auch in Dietikon. Laut Thomas Dössegger sind zwei Mitarbeitende bereits den ganzen Nachmittag daran, Tests umzupacken, um für die kommenden Tage bereit zu sein. «Bis am Mittag hatten wir mehr Kunden als sonst den ganzen Tag hindurch», sagt er. Die meisten davon kamen wegen der Selbsttests.

Der Dietiker Gemeinderat Mathias Wischenbart (SVP) geht mit gutem Beispiel voran und holt sich in der Löwen Rotpunkt Apotheke bei Thomas Dössegger die Schnelltests. Bild: Carmen Frei/ «Limmattaler Zeitung»

Mit Mathias Wischenbart (SVP) kommt bei Dössegger auch noch ein Dietiker Gemeinderat zur Testabholung vorbei. Denn ihm und dem Gemeinderat ist es wichtig, dass die Dietiker Bevölkerung sich nun Tests besorgt. «Wir möchten die Positivitätsrate senken. Im Moment steigt sie aber», sagt er. Darum sei es sinnvoll, wenn sich die Bevölkerung teste. Alle Dietikerinnen und Dietiker sollten sich nun Tests holen. Nur so könne irgendwann auch wieder Normalität einkehren.

Wischenbart sagt, er merke in seinem privaten und beruflichen Umfeld, wie alle langsam erschöpft seien. Auch in der Informatikbranche, in der er arbeitet, hätten viele inzwischen genug vom Homeoffice.

Viele warten gespannt auf den 14. April. Dann entscheidet der Bundesrat über das weitere Vorgehen. Die Hoffnung ist, dass die Zahlen sinken – auch dank den Selbsttests.