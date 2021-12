Dietikon: Booster-Impfung im Pop-up-Impfzentrum möglich

Coronavirus Der Kanton Zürich eröffnet neue Pop-up-Impfzentren – auch in Dietikon Nun werden weitere Angebote geschaffen, um Impfwilligen im Kanton Zürich den Zugang zum Booster zu erleichtern: In Dietikon und Meilen werden in der kommenden Woche Pop-up-Impfzentren in Betrieb gehen. Limmattalerinnen und Limmattaler können in der Bahnhofstrasse den dritten Piks erhalten. 14.12.2021, 18.06 Uhr

An der Bahnhofstrasse in Dietikon wird ab nächster Woche geimpft. (Archivbild) Larissa Gassmann

Ab nächster Woche können sich Limmattalerinnen und Limmattaler sich wieder in Dietikon impfen lassen. Vorgesehen sind ausschliesslich Boosterimpfungen, für die im Vorfeld ein Termin über das kantonale Impftool «VacMe» gebucht werden muss. Die Terminfreischaltung für das neue Angebot an der Bahnhofstrasse 5 soll in den nächsten Tagen erfolgen, wie die Zürcher Gesundheitsdirektion am Dienstag ­mitteilte. «Das Impfzentrum verfügt über eine Impfkapazität von 500 Impfungen pro Tag», teilte die Stadt Dietikon gleichentags mit.

Insgesamt schafft der Kanton Zürich wieder mehr Angebote, um Impfwilligen den den Zugang zum Booster zu erleichtern. Auch in Meilen wird in der kommenden Woche ein sogenanntes Pop-up-Impfzentrum in Betrieb gehen. Für Meilen können ab diesem Mittwochnachmittag Termine gebucht werden. Zwei weitere Pop-up-Impfzentren sollen im Januar im Zürcher Oberland und in der Region Horgen eröffnet werden.Mit den neuen Angeboten wird sich gemäss Mitteilung die Impfkapazität im Kanton Zürich auf 20000 Impfungen pro Tag erhöhen.

Ab Januar dürfte auch der Impfstoff für die Impfung für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren zur Verfügung stehen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Das Universitäts-Kinderspital Zürich, das Impfzentrum am Hirschengraben sowie das Impfzentrum Uster werden Impfungen für Kinder anbieten. Zudem werden Kinderärztinnen und Kinderärzte die Möglichkeit haben, den Impfstoff zu bestellen. (flo/sda)