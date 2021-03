Coronatests Testen, bevor der Osterhase kommt: Der Andrang bei den Apotheken in der Region ist gross Die Termine für Schnelltests in den lokalen Apotheken sind beliebt, die Apotheken werden regelrecht überrannt. Denn viele wollen sich vor Ostern noch testen lassen. Carmen Frei 30.03.2021, 11.00 Uhr

Die Waldegg Rotpunkt Apotheke ist eine von zwei Apotheken in der Region, bei der Coronaschnelltests gemacht werden. Carmen Frei

Die nahenden Feiertage spüren die Apotheken in der Region jetzt schon: Die Termine für Schnelltests sind jeweils schnell weg. «Es ist klar, dass es einen grossen Ansturm gibt», sagt Simon Trösch, Geschäftsführer der Waldegg Rotpunkt Apotheke AG in Uitikon. Die Apotheke ist eine von zwei in der Region, die Schnelltests anbieten. Wer einen Testtermin möchte, muss sich dafür bei beiden zwingend online anmelden, per Telefon geht das nicht.

Bereits Anfang November 2020 begann die Apotheke in Uitikon damit, zu testen. Es gibt dafür klare Anforderungen an die Apotheken. «Um die ganze Kontamination auf das absolute Minimum reduzieren zu können, wird der Test in einem separaten Raum durchgeführt», erklärt Trösch. Das Personal ziehe für das Testen Schutzkleidung an. «Die Leute können bei uns klingeln, wenn sie zum Test kommen. Dann nehmen wir den Abstrich», sagt Trösch. Die Apotheke informiert die Getesteten danach telefonisch über das Ergebnis. Nach Wunsch schickt die Apotheke auch eine schriftliche Bestätigung per E-Mail.

Die Situation fordert das Team. Denn die Mitarbeitenden, die testen, fehlen in dieser Zeit in der Apotheke. «Seit März 2020 ist das gesamte medizinische Personal sowieso schon speziell gefordert», sagt Trösch. Darum sei es wichtig, darauf zu achten, dass das Personal nicht noch zusätzlich belastet werde.

Die Sicherheit steht an erster Stelle

Die «Pill Apotheke im Dorf» in Geroldswil ist die zweite Apotheke, die in der Region Schnelltests anbietet. Auch hier hat man im November 2020 mit den Tests begonnen. «Wir waren unter den Ersten», sagt Danica Sciacovelli. Sie ist die Geschäftsführerin der Pill Apotheken und Drogerien, die neben Geroldswil noch sechs weitere Standorte hat, welche ebenfalls Coronatests anbieten.

Das Wichtigste sei von Anfang an die Sicherheit aller Beteiligten gewesen: das Personal und die Kunden. Die Kundenströme hätten getrennt werden müssen. «In Geroldswil war das gut möglich, da es einen direkten Zugang zum Beratungsraum gibt», sagt Sciacovelli. Dort könne getestet werden. Eine grössere Herausforderung sei die Schulung der Mitarbeitenden gewesen, damit diese auch testen können.

«Das Problem ist, es wird immer etwas kommuniziert, das schön und gut klingt, und die, die es umsetzen müssen, erfahren es gleichzeitig wie der Rest der Bevölkerung», sagt Sciacovelli dazu, dass die Schnelltests seit Mitte März kostenlos sind. Die Nachfrage sei extrem, sagt Sciacovelli. Nach ihrem Wissen seien in Geroldswil alle Termine bis Ostern bereits ausgebucht. «Im Notfall haben wir schon noch Zeit für einen Test», erklärt sie. Allerdings müsse es sich dann wirklich um einen Ernstfall handeln.

Dank kostenloser Tests kommen auch Symptomlose vorbei

Bevor die Tests kostenlos waren, sah die Situation laut Simon Trösch noch ganz anders aus. Ein Test pro Woche und Person ist nun gratis. «Es kommen inzwischen auch viel mehr Symptomlose», sagt Trösch. Bei ihnen sei die Wahrscheinlichkeit kleiner, dass sie das Virus in sich tragen. «Nichtsdestotrotz haben wir Personen, die wir komplett asymptomatisch testen und positiv sind», sagt er.

Trösch bemerkt in seinem Arbeitsalltag, wie verwirrend die Situation für viele im Moment ist. «Die Leute fragen auch nach Schnelltests für zu Hause», sagt er. Dabei seien diese im Moment noch gar nicht zugelassen. Sie werden erst ab dem 7. April verfügbar sein, wie Bundesrat Alain Berset am Samstag gegenüber Radio SRF sagte. Sobald die Antigen-Selbsttests für zu Hause erhältlich seien, würden diese dann durch die Apotheken abgegeben, sagt Trösch. Fünf pro Person und Monat werden es voraussichtlich sein.

Auch Danica Sciacovelli kennt dieses Problem. «Es gibt sehr viele Leute, die den Unterschied zwischen Schnelltest und Selbsttest nicht verstehen», sagt sie. Darum hätten sie sehr viele telefonische Anfragen für die Selbsttests. Das sei im Moment eine zusätzliche Belastung für das Personal.

Die Termine sind schnell ausgebucht

Die Termine in der Waldegg Rotpunkt Apotheke sind beliebt, die Tage gut gebucht. Je näher Ostern rückt, desto mehr werden sich auch testen wollen, meint Simon Trösch. «An Ostern trifft man die Familie, dann macht man zuvor einen Test», sagt er. Es sei besser als nichts. Den Leuten müsse aber bewusst sein, dass es sich um eine Momentaufnahme handle. «Es soll die Leute nicht dazu verleiten, unvorsichtig zu werden», sagt Trösch. «Darum sage ich jedem: Behaltet das Hygiene-Schutz-Konzept bei.»

Bei den Pill Apotheken können die Termine sieben Tage im Voraus gebucht werden. «Es ging eine halbe Stunde und alle Termine bis Ostern waren in der ‹Pill Apotheke im Dorf› weg», sagt Danica Sciacovelli. «Der Ansturm ist schon da.»