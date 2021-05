Coronamassnahmen «Wir sind hochmotiviert»: Limmattaler Gastrobetriebe bereiten sich auf die grosse Öffnung vor Wegen des Wetters ist der Betrieb der Gartenbeizen in den vergangenen Wochen gründlich ins Wasser gefallen. Die Öffnung der Innenbereiche kommt den Restaurants und Bars mehr als willkommen. Sven Hoti 28.05.2021, 04.00 Uhr

Ab Montag dürfen Restaurantgäste wieder drinnen essen und trinken. Themenbild: Cynthia Mira

Am Mittwoch beschloss der Bundesrat überraschend weitgehende Lockerungen der Coronamassnahmen. Unter anderem dürfen Gastrobetriebe ihre Gäste ab kommendem Montag wieder in den Innenräumen bewirten. Draussen dürfen maximal sechs, drinnen vier Personen an einem Tisch sitzen. Die Maskenpflicht am Platz fällt ganz weg.

Limmattaler Gastrobetriebe begrüssen den Entscheid – nicht zuletzt wegen des verregneten Mais und ausbleibender Kundschaft in den Gartenbeizen. «Wir sind megaglücklich und hochmotiviert», sagt die Wirtin der Weininger «Linde», Maya Grossmann. Die Vorbereitungen für die grosse Wiedereröffnung liefen bereits auf Hochtouren. Die Nachfrage sei gross: «Ich trage seit zwei Stunden Reservationen ein.»

Die «Linde» blieb auch nach der Öffnung der Gartenbeizen Mitte April weiterhin geschlossen. Eine Teilöffnung kam für Grossmann aufgrund der kleinen Terrasse nicht in Frage, wie sie damals erklärte. Im Nachhinein sagt sie:

«Das Wetter der vergangenen Wochen hat uns bestätigt, dass wir richtig lagen mit unserem Entscheid.»

Auch bei der Dietiker Taverne zur Krone und beim Restaurant Steinerhof in Urdorf freut man sich darauf, die Innenräume wieder zu öffnen. Beide Betriebe hatten ihre Terrassen nach dem Bundesratsentscheid vom April geöffnet. Die «Krone» hatte eigens für die nassen Tage das grosse Vereinszelt des FC Dietikon gemietet.

Die Terrasse des Restaurants Krone blieb trotz FC-Dietikon-Zelts nur spärlich besucht. Bild: Sven Hoti

Der «Steinerhof» hatte bereits eine Überdachung und ausserdem Regenschirme installiert. Doch es nützte alles nichts: Aufgrund der vielen Regentage blieben die Gäste lieber zu Hause, als auswärts essen zu gehen. Lediglich an drei Tagen habe sich der Betrieb gelohnt, erklärt «Steinerhof»-Wirt Robin Leutwiler. Die restliche Zeit habe er jeweils 60 bis 70 Prozent Verlust gemacht.

«Müsste ich heute nochmals entscheiden, hätte ich nicht aufgemacht»,

sagt Leutwiler. Auch bei der «Krone» habe der Terrassenbetrieb nicht rentiert, sagt Gastgeber Heinz Schenkel. Vor allem am Abend seien die Gäste ausgeblieben.

Am Abend war es draussen zu kalt

Ähnlich unrentabel war der bisherige Teilbetrieb des Story Pubs in Urdorf. Sie habe den Aussenbereich ihrer Bar nur geöffnet, um ihre Kundschaft nicht zu verlieren, sagt Wirtin Sandra Gehrer. «Am liebsten wäre ich aber zu geblieben.»

Gehrer hatte den Aussenbereich ihrer Bar jeweils höchstens zwei bis drei Stunden am Tag geöffnet. Danach sei es zu kalt geworden für eine Bedienung an der frischen Luft. Umso passender kommt für sie nun die Öffnung der Innenräume: «Ich bin sehr froh, dass es endlich einmal weitergeht», sagt Gehrer, und fügt an: «Ich freue mich aber auch schon auf die nächsten Lockerungsschritte.»