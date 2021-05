Corona Auch in den Limmattaler Apotheken sind Impfungen beliebt: In der City ist der Start erfolgt, in der Silbern gibt es den Piks ab Dienstag Seit Mittwoch dürfen im Kanton Zürich auch insgesamt 160 Apotheken die begehrte Impfung verabreichen. Acht davon befinden sich im Limmattal. Welche davon ab wann impft, lesen Sie hier. Virginia Kamm 08.05.2021, 04.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Patientin erhält ihre Impfung in der Dietiker City-Apotheke von der Geschäftsführerin Alexandra Poisel. Sven Hoti

Seit Mittwoch verimpfen die ersten Limmattaler Apotheken die Covid-19-Impfung. Insgesamt beteiligen sich acht Limmattaler Apotheken an den Impfungen gegen Covid-19. Im gesamten Kanton Zürich gibt es 160 solche Impfapotheken.

In Dietikon bieten die Löwen-, die City- und die Coop-Vitality-Apotheke Silbern den Piks an. In Schlieren sind es die Apotheke im Lilienzentrum und die Apotheke Dr. Kunz. Auch die Urdorfer Dropa-Apotheke, die Geroldswiler Pill-Apotheke und die Waldegg-Apotheke in Uitikon bieten die Impfung an.

Seit Freitag sind diese Impfungen für alle Personen ab 16 Jahren möglich. 180'000 Impftermine in den Impfzentren und Apotheken hatte der Kanton am Freitagmorgen aufgeschaltet. Am Freitagnachmittag waren bereits alle ausgebucht. Bereits am Mittwoch, als die Impfungen noch auf bestimmte Risikogruppen beschränkt waren, waren 50'000 neue Impftermine für Über-50-Jährige freigeschaltet worden.

Die Amavita-Apotheke in Dietikon beginnt im Juli mit den Impfungen und die Apotheke im Schlieremer Parkside muss noch die Bewilligung abwarten. Letztere ist zwar auf einer Liste des Schweizerischen Apothekerverbands als Impfapotheke aufgeführt, bietet allerdings bisher nur andere Impfungen an, zum Beispiel jene gegen die Grippe, nicht aber die Impfung gegen Covid-19. Gleiches gilt für die Amavita-Apotheke in Oberengstringen und die Apotheke Birmensdorf.

Termine ausserhalb der Öffnungszeiten sind in Uitikon denkbar

Die City-Apotheke in Dietikon sowie die Uitiker Waldegg-Apotheke haben bereits am Donnerstag mit den Impfungen begonnen. «Wir haben Angehörige der freigeschalteten Impfgruppen direkt angefragt, ob sie vorbeikommen wollen», sagt Simon Trösch, Geschäftsführer der Waldegg-Apotheke. Er hofft darauf, alle zwei Wochen 300 Impfdosen zu erhalten. Um den Prozess zu beschleunigen, zieht er in Betracht, auch ausserhalb der regulären Öffnungszeiten Impftermine anzubieten. «So müssten wir während des Impfens nicht auch noch das Alltagsgeschäft stemmen», sagt er. Das sei aber noch abhängig von der Bereitschaft der Mitarbeiter. Er müsse sich nun erst einmal an die neuen Abläufe gewöhnen, sagt Trösch. Die Nachfrage nach den Impfungen sei hoch.

Die City-Apotheke will pro Tag zwischen 30 und 50 Dosen verimpfen, wie Geschäftsführerin Alexandra Poisel sagt. Der erste Patient, der am Donnerstag die Spritze in der City-Apotheke erhielt, sagte:

«Das bitzeli Impfen war fast nicht zu spüren.»

Nach der Impfung sei es ihm viel besser gegangen als vorher. Er sei dankbar, dass die Apotheken nun dazu beitragen, einen schönen Sommer in der Schweiz zu ermöglichen. Für ihn sind sie die ideale Ergänzung zu den Impfzentren.

In der Dietiker Löwen-Apotheke war der Impfstart am Freitag. 20 Impfungen sollen pro Tag vergeben werden, wie Apothekerin Gabi Tschan sagt. Ebenfalls am Freitag begann die Schlieremer Lilien-Apotheke zu impfen. 200 Dosen sind hier für den Mai vorhanden. Während am Freitagvormittag laut Geschäftsführer Alessandro Frisullo noch einzelne Termine frei waren, sind auch diese mittlerweile ausgebucht.

Am Dienstag startet der Impfbetrieb in der Coop-Vitality-Apotheke in der Silbern. Hier sind 100 Dosen pro Monat vorhanden. Apothekerin Kim-Anh Do sagt:

«Die Apothekerinnen vergeben die Impfung in der Regel, wenn sie zu zweit sind, damit auch der normale Betrieb sichergestellt werden kann.»

Einen Tag später kann man sich in der Geroldswiler Pill-Apotheke impfen lassen. Über die Anzahl Impfdosen konnte die Apotheke keine weiteren Angaben machen. «Bei der zweiten Impfung wird keine Ruhezeit von 15 Minuten mehr nötig sein», sagt Danica Sciacovelli, Geschäftsführerin der Pill-Group. Die Dropa-Apotheke in Urdorf beginnt am 26. Mai zu impfen und wird pro Impftag zehn Termine anbieten.

Apotheker sind für den Fall von Nebenwirkungen anwesend

In den Apotheken wird der Impfstoff von Moderna vergeben. Termine können über das kantonale Impfportal VacMe gebucht werden und laufen ähnlich ab wie im Impfzentrum: Nach der Spritze ruht sich die geimpfte Person für eine Viertelstunde aus, wobei immer eine Apothekerin oder ein Apotheker anwesend ist, falls Nebenwirkungen auftreten sollten. Die Impfungen werden durch Personal vergeben, das ein Impfzertifikat hat.

Die Dr.-Kunz-Apotheke in Schlieren konnte keine weitere Auskunft zu den Impfungen geben.