Pandemie Vandalismus, Littering und Ordnungsbussen: So zeigt sich die Coronamüdigkeit der Leute im Limmattal Nachdem es im Winter ruhiger um Themen wie Vandalismus geworden ist, nimmt das Problem momentan leicht zu. Zudem haben viele Leute die Nase voll von der Pandemie und ihren Einschränkungen. Virginia Kamm 09.03.2021, 16.00 Uhr

Das Littering-Problem hat in einigen Limmattaler Gemeinden in den letzten Wochen zugenommen. Donato Caspari

Verschiedene Limmattaler Polizeiposten bekommen die Coronamüdigkeit der Menschen derzeit zu spüren. «Wir stellen seit ein paar Wochen eine leichte Zunahme beim Littering und beim Vandalismus fest», sagt Marco Bisa, Polizeichef der Stadtpolizei Dietikon. Dies vor allem auf Schulhausarealen, in Tiefgaragen und bei Grillstellen im Wald. Schon vom letzten Frühling bis Herbst war Vandalismus ein grosses Thema im Limmattal. So fiel zum Beispiel die Tiefgarage der Zentrumsüberbauung Huebegg in Geroldswil Vandalen zum Opfer. In der kalten Jahreszeit wurde es ruhiger.

«Wegen Littering haben wir seit Anfang Jahr nur vereinzelte Ordnungsbussen ausgesprochen», sagt Bisa. Seit dem 1. Februar können auch Leute, die sich nicht an Coronaregeln halten, mit einer Ordnungsbusse bestraft werden. Die Stadtpolizei Dietikon hat bisher rund zwei Dutzend verteilt. Die Gebüssten hatten zum Beispiel an einer verbotenen Veranstaltung teilgenommen oder sich in zu grossen Gruppen aufgehalten.

Ulrich Pfister, Kommandant der Stadtpolizei Schlieren/Urdorf, sagt:

«Wir stellen vermehrt fest, dass die gegenseitige Rücksichtnahme und Toleranz der Leute am Abnehmen ist.»

Das Ziel der Stadtpolizei sei nicht, Verstösse gegen die Coronaverordnung sofort zu sanktionieren. Ordnungsbussen seien das letzte Mittel, wenn sich Personen trotz Aufforderungen weiterhin nicht an die Vorgaben halten, sagt er. «Die Stadtpolizei hat seit Anfang Februar rund 20-mal davon Gebrauch machen müssen.» Auch in Schlieren und Urdorf sei es in den letzten Wochen zu mehr Littering und Vandalismus gekommen. Bei den Verursachern handle es sich mehrheitlich um Gruppen, die der Polizei bekannt seien. «Ob diese Tendenz einen direkten Zusammenhang mit den Coronaeinschränkungen hat oder ob sie auf das schöne Wetter zurückzuführen ist, lässt sich nicht abschliessend beurteilen», sagt Pfister.

Leute haben schon seit Sommer genug von Coronamassnahmen

Nach über einem Jahr Pandemie scheinen viele Leute die Nase voll davon zu haben. Eine Strassenumfrage zeigt den Meinungskanon auf: «Ich bin mehr als coronamüde», sagt eine 59-jährige Dietikerin, die anonym bleiben möchte. Lucas (14) aus Schlieren und Joana (15) aus Dietikon haben schon seit dem Sommer genug von den Coronamassnahmen. Sie erzählen, dass sie sich manchmal mit Freunden in zu grossen Gruppen treffen. «Wenn Fremde dazu kommen, ziehe ich eine Maske an», sagt Lucas.

Sofiya, Alea und Valentina (14) aus Zürich räumen ein, dass sie sich nicht mehr so regelmässig die Hände desinfizieren wie am Anfang der Pandemie. Zudem sei es schwierig, sich in der Mittagspause der Schule nicht in zu grossen Gruppen aufzuhalten. Ein 36-jähriger Dietiker, der anonym bleiben möchte, kann sich kein weiteres Jahr unter diesen Umständen vorstellen. Er geht aber davon aus, dass die Fallzahlen bald stark sinken werden.

Auf der gegenüberliegenden Seite der Limmat halten sich die Leute im Allgemeinen nach wie vor an die Coronaregeln, wie Urs Weiersmüller, stellvertretender Dienstchef der Polizei rechtes Limmattal, sagt. «Auch die Jugend ist sich des Versammlungsverbotes und der Maskentragpflicht bewusst.» So musste die Polizei rechtes Limmattal, die für die Gemeinden Weiningen, Oetwil, Unterengstringen und für die Fahrweid zuständig ist, bisher noch keine Bussen wegen Verstössen gegen die Massnahmen verteilen.

Auch die Polizei rechtes Limmattal stellt fest, dass die Leute seit Beginn der Pandemie mehr Zeit draussen verbringen. Dies nicht immer zur Freude von Anwohnern in naturnahen Wohngebieten, wie zum Beispiel dem Limmatufer, wie Weiersmüller sagt. «Die Folgen daraus sind Lärmbelästigungen, Littering und das Versäubern in der Natur.»

Seit einiger Zeit beschäftigten die Polizei in Weiningen und in Unterengstringen zudem einige Jugendliche, sagt Weiersmüller. «Diese verhalten sich immer wieder ungebührlich und aggressiv gegenüber Drittpersonen und gegenüber uns. Dabei kommt es teilweise zu Sachbeschädigungen.» Das Auftreten der Jugendlichen führe er auf die Schliessung der Clubs und die ausbleibenden Veranstaltungen wie zum Beispiel Fussballspiele zurück.

Jugendliche im öffentlichen Verkehr stellen kein Problem dar

Während der Pandemie ist der öffentliche Verkehr für einige Leute zu einem alternativen Treffpunkt geworden. Im rechten Limmattal ist das Phänomen, dass sich Jugendliche im Bus treffen, schon lange vorhanden. «Grundsätzlich ist es kein Problem, wenn Jugendliche häufig im Bus unterwegs sind», sagt VBZ-Sprecher Tobias Wälti dazu. «Dass Gruppen von Jugendlichen im öffentlichen Verkehr unterwegs sind, steht nicht in Zusammenhang mit der Pandemie.» Das Kontrollpersonal habe auf den Limmattaler Buslinien zudem keine Häufung von Verstössen gegen Coronamassnahmen feststellen können.

«Die Hotspots, wo Personen besonders oft gegen Regeln verstossen, kristallisieren sich mit dem wärmeren Wetter noch mehr heraus», sagt Marco Bisa. Die Stadtpolizei Dietikon wolle weiterhin wachsam sein und die Leute vor allem präventiv auf ihr Fehlverhalten hinweisen. Auch die Polizei rechtes Limmattal sei in Hinblick auf die wärmere Jahreszeit «sehr sensibilisiert», wie Urs Weiersmüller sagt. Die Stadtpolizei Schlieren/Urdorf will in enger Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei die Hotspots im Auge behalten. «Jedoch sind wir überzeugt, dass sich die Mehrheit der Bürger der Situation bewusst ist und sich wie bisher vorbildlich an die geltenden Abstands- und Maskenregeln halten wird.»