Boxen «Eigentlich schade, dass es so schnell zu Ende war»: Alexander Nedbei holt den EM-Gürtel Der Oberengstringer Boxer hat seinen Fight in Deutschland gewonnen. In der Weltrangliste klettert er auf Platz 170. Ruedi Burkart 29.03.2021, 14.55 Uhr

Alexander Nedbei aus Oberengstringen gewann den «Continental Title». zvg

Am vergangenen Samstag war es für Alexander Nedbei endlich so weit. Dreimal hatte der Kampf des 34-jährigen Oberengstringers um den «Continental Title» des Verbandes UBF verschoben werden müssen, beim vierten Anlauf klappte es. Im Rahmen eines Meetings in Augsburg kämpfte der aus Deutschland stammende Profiboxer in einem auf zehn Runden angesetzten Titelkampf in der Gewichtsklasse «Cruiser» gegen den um ein Jahr älteren Finnen Janne Forsmannen. Und machte kurzen Prozess.

Keine Probleme für Alexander Nedbei (rechts) gegen Janne Forsmannen. zvg

In der dritten Runde trieb Nedbei seinen Gegner immer wieder in die Seile, deckte ihn mit Schlägen ein und schickte ihn zweimal auf die Bretter. Beim zweiten Niederschlag brach der Ringrichter den Kampf vorzeitig ab – Nedbei gewann durch Technischen K.o.

«Eigentlich schade, dass es so schnell zu Ende war», bilanzierte der Oberengstringer nach seinem Sieg, «ich war erst gerade warm geworden.» Immerhin konnte er dank der kurzen Kampfzeit seine seit längerer Zeit lädierte Schulter schonen.

Die Frage, warum Nedbei gegen Forsmannen ranmusste und nicht wie ursprünglich geplant gegen seinen deutschen Landmann Christian Hiller, kann auch der Oberengstringer nicht schlüssig beantworten. «Ich erhielt die offizielle Begründung, dass Hiller verletzt ist», sagt Nedbei. Wie dem auch sei, dank seines Siegs hat er in der Weltrangliste einen Sprung nach oben getan und wird aktuell als Nummer 170 ausgewiesen.

«Dort will ich hin, unter die ersten 100»

Und wie geht es nun im Leben des Limmattaler Profiboxers weiter? Er wolle jetzt erst mal seine schmerzende Schulter auskurieren und im Sommer, wenn immer möglich, gleich zwei Kämpfe bestreiten. Seinem grossen Ziel, dem Sprung unter die Top 100, kommt er immer näher. Nur die besten hundert Boxer können mit ihrem Sport Geld verdienen.

«Dort will ich hin, unter die ersten 100», sagt Nedbei. Dann müsste er für einen Kampf nicht mehr rund 10'000 Franken aufbringen wie für jenen, den er am vergangenen Samstag so überzeugend hatte gewinnen können. «Ohne meine treuen Sponsoren wäre es mir unmöglich, diesen Traum zu leben», sagt Nedbei dankbar für die finanzielle Unterstützung.