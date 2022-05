Cheerleading Auch dank Limmattaler Power: Eurodancers tanzten sich zum 14. Titel in Serie Der Zürcher Cheerleading-Klub überzeugte an der Schweizer Meisterschaft. Bald geht's an die Europameisterschaft nach Griechenland. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 29.05.2022, 14.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So strahlen Siegerinnen: Die Eurodancers präsentieren ihre Medaillen und Pokale. zvg

Cheerleading ist per Definition ein Sport, der aus Elementen des Turnens, der Akrobatik, des Tanzes sowie aus Anfeuerungsrufen besteht. Betreiber dieser Sportart werden gemeinhin als Cheerleader bezeichnet. Cheerleader – in der Regel sind das junge Frauen oder Mädchen ab rund sieben Jahren – spornen mit ihrem Team Einzelsportler oder eine Mannschaft während eines Wettkampfs an.

Ganz dieser Sportart verschrieben hat sich Julia Baumberger. Die Dietikerin tanzt bei den Stadtzürcher Eurodancers und feierte mit ihren Kolleginnen einen weiteren grossen Erfolg. An der Schweizer Meisterschaft in Winterthur sicherten sich die Zürcherinnen den sage und schreibe 14. nationalen Meistertitel in Serie, 20 Teams liessen die «Dancers» hinter sich. «Eine ganz grosse Sache für unseren Verein», freut sich Coach Flora Maurer, «und natürlich auch für jede einzelne Tänzerin.»

Julia Baumberger aus Dietikon. zvg

Ihr Können werden die jungen Damen in nächster Zeit an verschiedenen Veranstaltungen wie dem Ironman in Rapperswil, an der Zürcher Street Parade am 13. August oder der Coop-Beachtour der Volleyballer präsentieren. Das ultimative Highlight des Jahres wird jedoch die Teilnahme an der Europameisterschaft im Juli in Athen sein. Man werde, so Maurer, mit 18 Tänzerinnen nach Griechenland reisen. «Um dort auf unserem absoluten Toplevel zu sein, trainieren wir dreimal wöchentlich je drei Stunden», so der Coach. Die Zürcherinnen werden sich mit bis zu 30 anderen Cheerleading-Teams messen.

Nicht nur das Senior-Team (junge Frauen ab 15 Jahren) der Eurodancers war an der Schweizer Meisterschaft erfolgreich. Auch alle anderen fünf Formationen gewannen ihre Kategorien. Erwähnenswert: Bei den «Peewees», den jüngsten Mädchen zwischen sieben und elf Jahren, tanzte mit Catalina Salom Rodriguez eine Schlieremerin mit.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen