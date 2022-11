Bremgarten-Dietikon-Bahn Mit dem Doppelspurausbau der Bremgarten-Dietikon-Bahn bahnt sich die nächste Grossbaustelle an Der Kantonsrat bewilligt 17,5 Millionen für die Neugestaltung der Bremgartnerstrasse in Dietikon. Mitte 2023 sollen die Bauarbeiten beginnen. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 21.11.2022, 15.43 Uhr

Künftig soll die S17 nicht nur in Bahnhofsnähe doppelspurig durch Dietikon fahren. Bild: Severin Bigler

Mit dem Betriebsstart der Limmattalbahn am 11. Dezember geht eine intensive Bauphase zu Ende – aber nur kurz. Denn bereits bahnt sich die nächste Grossbaustelle an: Der Kantonsrat hat am Montag 17,5 Millionen Franken für den Umbau der Bremgartnerstrasse in Dietikon bewilligt.

Das Projekt steht im Zusammenhang mit dem Ausbau der Bremgarten-Dietikon-Bahn (BDB) auf Doppelspurbetrieb in Dietikon. Beim Bahnhof Dietikon ist dieser bereits vollzogen. Stadtauswärts ist die BDB aber zum Teil noch einspurig auf der Strasse unterwegs, was oft zu Staus, Verspätungen und gefährlichen Situationen führt.

Mehr Pünktlichkeit und bessere Anschlüsse

Das soll sich mit dem Doppelspurausbau der BDB ändern. Gleichzeitig wird auch der Strassenraum umgestaltet. Wie der Regierungsrat in seinem Kreditantrag festhielt, rechnet er damit, dass die gesamte Anlage nach rund zweieinhalb Jahren Bauzeit voraussichtlich im Dezember 2025 in Betrieb genommen wird. Der Baustart an der Bremgartnerstrasse ist somit für Mitte 2023 vorgesehen.

Die Ziele des Projekts umriss Andrew Katumba (SP, Zürich), Präsident der kantonsrätlichen Planungs- und Baukommission, wie folgt: Die S17 solle pünktlicher werden und bessere Anschlüsse an die anderen öffentlichen Verkehrsmittel gewährleisten. Beim Stadthaus Dietikon erhält sie Anschluss an das bestehende Doppelspurtrassee, das im Rahmen der Limmattalbahn-Bauarbeiten bereits erstellt worden ist.

Rollstuhlgängige Perrons und Witterungsschutz

In Zukunft fährt die BDB ohne Eigentrassee auf der Strasse durch Dietikon, und zwar zweispurig und richtungsgetrennt. Die bestehende 1,7 Kilometer lange Einspurstrecke ab der Kreuzung Bremgartner-/Schöneggstrasse wird bis zur Haltestelle Stoffelbach zur Doppelspur. Die Haltestellen Bergfrieden und Schöneggstrasse erhalten rollstuhlgängige Perrons und Witterungsschutz.

Zudem wird der Strassenknoten Bremgartner-/Bernstrasse umgestaltet, um das Dietiker Zentrum vom Durchgangsverkehr zu entlasten. Bergwärts ist auf der umgestalteten Bremgartnerstrasse ein Veloweg vorgesehen. Talwärts fehle der Platz dafür, heisst es im regierungsrätlichen Projektbeschrieb.

Die Gehwege rechts und links der Bremgartnerstrasse bleiben erhalten. Die Fussgängerübergänge zu den BDB-Haltestellen werden mehrheitlich mit Ampeln gesichert. Zudem sind Lichtsignalanlagen vor der Haltestelle Stoffelbach, an verschiedenen Strassenkreuzungen und am geplanten neuen Strassenkreisel bei der Guggenbühlstrasse vorgesehen.

47 Millionen Franken Gesamtkosten

Der vom Kantonsrat mit 166:0 Stimmen gutgeheissene Kantonsbeitrag von 17,5 Millionen Franken betrifft die baulichen Anpassungen an der Bremgartnerstrasse. Die Kosten von knapp 30 Millionen Franken für die Bahnbauarbeiten tragen grossteils der Kanton Aargau und der Bund. Der Kanton Zürich beteiligt sich daran mit knapp 3 Millionen Franken, die der Regierungsrat schon früher bewilligt hat.

Kritik am Projekt gab es im Kantonsrat kaum. Hans Egli (EDU, Steinmaur) monierte als Sprecher der SVP/EDU-Fraktion, dass künftig auf der Bremgartnerstrasse Tempo 40 gelten soll. Dennoch stimmte auch seine Fraktion dem Vorhaben zu. Thomas Schweizer (Grüne, Hedingen) sagte, die Temporeduktion sei wichtig, um die Lärmbelastung zu verringern. Langfristig brauche es sogar Tempo 30.

Einziger Wermutstropfen aus Sicht der SP ist, dass nur einseitig ein Veloweg vorgesehen ist, wie Jonas Erni (SP, Wädenswil) sagte. GLP-Sprecherin Monica Sanesi Muri (Zürich) lobte, dass die BDB-Haltestellen überdacht und hindernisfrei werden.

