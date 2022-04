Brand Feuer beschädigt Firmengebäude in Uster Bei einem Brand in einem Firmengebäude am späten Mittwochabend in Uster ist Sachschaden von mehreren zehntausend Franken entstanden. Verletzt wurde niemand. 21.04.2022, 13.44 Uhr

Ein Firmengebäude in Uster brannte am späten Mittwochabend. Verletzte gab es keine. Twitter: Kantonspolizei Zürich

Der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich wurde am Mittwochabend um 23 Uhr gemeldet, dass Rauch aus dem Fenster eines Firmengebäudes in Uster komme, wie diese am Donnerstag mitteilte. Neun Mieter in Wohnungen der Liegenschaft konnten unverletzt evakuiert werden.

Der Brand in den Büroräumlichkeiten der Firma konnte rasch gelöscht werden. In den Büros sowie der Werkstatt verursachten Russ und Rauch jedoch Schäden in der Höhe von einigen zehntausend Franken.

Die Ursache des Feuers ist unbekannt und wird abgeklärt. (sda)