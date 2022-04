Schlieren «Ein Stapi mit Herz im Dorf»: Bürgerliche unterstützen Beat Kilchenmann auch im zweiten Wahlgang Am 15. Mai wählt das Volk von Schlieren seinen Stadtpräsidenten. Die Bürgerlichen Parteien erinnern nun daran, dass Beat Kilchenmann (SVP) aus ihrer Sicht der richtige Mann für das Amt ist. LiZ 06.04.2022, 10.21 Uhr

Beat Kilchenmann (SVP) wurde am 13. Februar in den Stadtrat von Schlieren gewählt. Ob er auch Stadtpräsident wird, wird sich am 15. Mai zeigen. zvg

Die Bürgerlichen Parteien Schlieren (BPS) – dazu gehören Mitte, EVP, FDP und SVP – schlagen für den zweiten Wahlgang der Stadtpräsidiumswahl am 15. Mai erneut Beat Kilchenmann (SVP) vor, wie sie mitteilen. Kilchenmann, bisher Mitglied im Gemeindeparlament, war am 13. Februar neu in den Stadtrat gewählt worden und hatte bei der Stadtpräsidiumswahl nur rund 190 Stimmen Rückstand auf den aktuellen Stadtpräsidenten Markus Bärtschiger (SP).