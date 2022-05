Boxen Zivkovic mit grossem Comeback: Der Dietiker beendete vierjährige Pause mit einem Sieg Er ist 24-jährig, hat einen grossen Bums und wohnt seit drei Jahren mit seiner Freundin in Dietikon: Amateurboxer Mihael Zivkovic, kroatisch-schweizerischer Doppelbürger, kürte sich am vergangenen Wochenende zum Deutschschweizer/Tessiner Champion. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 18.05.2022, 16.41 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

And the winner is: Der Ringrichter hebt den linken Arm von Mihael Zivkovic als Zeichen des Siegs in die Höhe. Rechts der geschlagene Ivan Caleta. zvg

Wer sich zum ersten Mal mit Mihael Zivkovic unterhält, ist überrascht. Da sitzt einem kein tätowierter, grobschlächtiger Typ gegenüber, den man auf den ersten Blick mit Kampfsport in Verbindung bringen würde. Keiner der Marke Türsteher mit finsterem Blick. Nein, der Boxer aus dem Sarganserland ist ganz der Typ Student. Er spricht ruhig, wählt die Worte bewusst. Und mit seiner feinen Brille wirkt er auch optisch ganz und gar nicht wie einer, der sich im Ring mit Gegnern prügelt.

Und dennoch hat Zivkovic mächtig Dampf in den Fäusten. Am vergangenen Wochenende beendete er seinen vierjährigen «Box-Sabbatical» mit einem grossen Erfolg. In Wil SG gewann er im Schwergewicht – Kampfgewicht 89 Kilo oder mehr – die Deutschschweizer/Tessiner Meisterschaften. Zudem sicherte er sich mit seinem Verein, dem Box Center Glattbrugg, auch noch den Mannschaftsmeistertitel.

Mihael Zivkovic, Boxer aus Dietikon. rubu.

Wer ist also dieser Mann, der 2019 aus dem St.Gallischen ins Limmattal gezügelt ist? «Ich wohne in Dietikon zusammen mit meiner Freundin», sagt Zivkovic in schönstem Ostschweizer Dialekt. Weil er in Winterthur Wirtschaftsinformatik studiert und gleichzeitig in Zürich bei einem Immobilien-Bewirtschafter einen Job mit einem 90-Prozent-Pensum hat, wollte er in die Region Zürich ziehen. Zivkovic: «In Dietikon haben wir eine schöne Wohnung gefunden. Hier gefällt es uns.» Auch ideal: Sein Trainingscenter in Schlieren liegt nicht weit weg.

«Rocky» war nicht der Grund zu boxen

Boxen ist die grosse Leidenschaft von Zivkovic. Angefangen hatte er schon früh, bereits in jungen Jahren war er begeistert vom Kampf eins gegen eins, Mann gegen Mann. Er blickt zurück: «Damals in Mels, dort, wo ich aufgewachsen und zur Schule gegangen bin, habe ich auch Fussball und Unihockey gespielt. Aber erst als ich einmal mit einem Schulfreund in ein Boxtraining durfte, wusste ich: Ich habe meinen Sport gefunden. Das fand ich einfach faszinierend. Die Stimmung, das gegenseitige Anfeuern – einfach alles.» Um mit den «Rocky»-Filmen aufgewachsen zu sein, ist Zivkovic zu jung. Darum sagt er auch:

«Ich mag die Boxerfilme mit Sylvester Stallone. Aber ausschlaggebend dafür, dass ich angefangen habe zu boxen, waren sie nicht.»

Mihael Zivkovic ist der jüngste von drei Brüdern, die anderen beiden boxen nicht. Und wie reagierte die Mutter, als er mit dem Kampfsport angefangen hatte? «Nun, also begeistert war sie im ersten Augenblick nicht», sagt Zivkovic und lächelt ein wenig verlegen, «aber schliesslich war es für sie okay.»

Dass der Junge über ein gewisses Talent verfügte, war rasch einmal klar. Im Alter von 17 Jahren boxte sich Zivkovic, der damals für den BC Bad Ragaz die Handschuhe schnürte, zum Schweizer Jugendmeister in seiner Alterskategorie. Drei Jahre später war die Karriere jedoch bereits wieder vorbei – zumindest vorübergehend. «Ich bestritt 2018 meinen letzten Kampf, weil ich mir eine Schulterverletzung zugezogen hatte. Zudem setzte ich vermehrt auf Job und Ausbildung.» Dass es bis diesen Frühling dauern sollte, ehe Zivkovic wieder einen Kampf absolvieren konnte, war auch der Coronapandemie geschuldet.

«Vier Jahre Pause waren damals nicht geplant. Aber während Corona konnten Amateursportler ja nirgends trainieren.»

Sein Klub gewann total fünf Titel

Nach dem Ende der Covid-Massnahmen begann Zivkovic wieder mit dem Boxtraining. Er schloss sich dem Box Center Glattbrugg an und legte los. «Ganz aufgehört mit Sporttreiben hatte ich nicht, eine Grundkondition war immer da, auch während der Pandemie.» Und so kam es, dass er am vergangenen Wochenende im ersten Wettkampf nach vier Jahren Pause gleich einen grossen Sieg feiern konnte. Der 24-Jährige besiegte an den Deutschschweizer/Tessiner Meisterschaften den elf Jahre älteren Ostschweizer Ivan Caleta nach drei Runden à drei Minuten mit 4:1 nach Punkten. Die Glattbrugger räumten übrigens gross ab: Vier Einzeltitel und der Mannschaftspokal gingen ins Zürcher Unterland.

Eine schlagkräftige Truppe: das Box Center Glattbrugg mit dem Dietiker Mihael Zivkovic (links). zvg

Im Herbst wird Zivkovic auf einer grösseren Bühne stehen. Am 12. November stehen in Genf die Ausscheidungen zur Schweizer Amateur-Meisterschaft auf dem Programm. Reüssiert der Wahl-Dietiker, wird er eine Woche später in Carouge um den Titel kämpfen. Dann will er aber nicht mehr im Schwergewicht ran, sondern in der leichteren Kategorie «Cruiser». Dafür muss er von aktuell 89 auf 86 Kilo runter. «Das klappt schon», sagt er, «ich muss auf meine Ernährung achten und trainieren.»

So einfach kann das manchmal sein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen