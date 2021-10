Boxen Nach vier Monaten Wettkampfpause: Alexander Nedbei steigt wieder in den Ring Der 34-jährige Oberengstringer Boxer bestreitet am Samstag in Deutschland einen Aufbaukampf. Der Gegner: ein Riese aus Georgien.

Ruedi Burkart 15.10.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es gilt wieder ernst für Alexander Nedbei. Für einmal boxt er im Schwergewicht. zvg

Die vergangenen Wochen und Monate war es still um Profiboxer Alexander Nedbei. «Ich hatte eine ruhige Phase, war ein wenig im Urlaub. Aber natürlich habe ich auch konzentriert trainiert», sagt der 34-jährige Oberengstringer. Doch nun ist Schluss mit Sparring und Ausdauertraining. Heute Nachmittag tritt Nedbei zum dritten Ernstkampf des Jahres an. Dies im Rahmen der Profibox-Serie «Ab in den Ring» im deutschen Königsbrunn, einem Vorort von Augsburg.

Tritt Nedbei normalerweise in der Gewichtsklasse «Cruiser» an (Limit bei 90,7 Kilogramm), kämpft er heute in der nach oben offenen Kategorie «Heavyweight». Dies mit gutem Grund: Nedbei – er bringt normalerweise 97 Kilogramm auf die Waage, hungert sich allerdings für die Cruiser-Kämpfe unter das Gewichtlimit – bekommt es mit dem georgischen Riesen Zaal Kvezereli zu tun. Der 23-jährige Schwergewichtler bringt laut Nedbei aktuell 120 Kilogramm auf die Waage und ist 1,95 Meter gross. Über 20 Kilogramm schwerer und knapp zehn Zentimeter grösser ist der Widersacher also.

«Es sind ungleich Voraussetzungen», sagt Nedbei, «aber das ist von mir gewollt. Ich betrachte diesen Fight als Aufbaukampf.» Für ihn gebe es nichts anderes als «nach vorne zu laufen», so Nedbei. Abwarten liege nicht drin. Nur schon deshalb, weil der Georgier viel längere Arme hat als der Oberengstringer. «Ich werde alles geben und dann schauen, was herauskommt», so Nedbei. Angesetzt wird der Kampf auf sechs oder acht Runden.



Hinweis: Der Kampf von Alexander Nedbei gegen Zaal Kvezereli kann als Livestream auf der Plattform Youtube mitverfolgt werden.