«Limmattal-Rocky» Nedbei siegt weiter: diesmal nach Runde 4

Boxen «Limmattal-Rocky» Nedbei siegt weiter: dieses Mal nach Runde 4 Der Oberengstringer Profiboxer Alexander Nedbei ist nicht zu bezwingen. Der 35-jährige Deutsche trat bei einer Fight-Night in der bosnischen Stadt Odzak gegen den zehn Jahre jüngeren Georgier Soso ­Abuladze an und machte mit ihm kurzen Prozess. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 20.04.2022, 17.01 Uhr

Der zehnte Sieg in Folge: Alexander Nedbei ist gut in Form. zvg/Archiv

Nach vier Runden war der einseitige Kampf im Cruiser-Gewicht auch schon wieder zu Ende – Sieg durch Technischen K.o. «Nach dem Gong zur fünften Runde machte ich mich im Ring bereit. Ich war sehr gut drauf an diesem Abend», so Nedbei. Doch sein Gegner tat ihm den Gefallen nicht, sich noch weiter verdreschen zu lassen.

«Er blieb in seiner Ecke sitzen. Das wars.»

Leicht genervt nach dem schnellen Ende Er sei nach dem abrupten Ende des Kampfes «schon ein bisschen verärgert gewesen», gibt der Oberengstringer freimütig zu. Er hätte gerne noch weitergemacht. «Nach der dritten Runde war ich erst so richtig warm geworden. Aber da konnte mein Gegner bereits kaum mehr.»

Zehnter Sieg in Folge

Bemerkenswertes Detail: Der Sieg gegen Abulaze war der zehnte Erfolg für Nedbei in Folge. Seine letzte Niederlage ist schon eine ganze Weile her. Am 24. März 2018 – also vor über vier Jahren verlor er in Lübeck nach Punkten gegen den Deutschen Muhammed Ali Durmaz.

Bevor sich Nedbei seinen nächsten sportlichen Projekten widmet, macht er erst mal ein paar Tage Pause. Dann beginnt bald einmal die Vorbereitung auf den mit Spannung erwarteten Kampf vom 29. Mai in Hamburg-St. Pauli. Gegen wen er dannzumal unweit der Reeperbahn antreten wird, ist noch nicht klar.

