Boxen In der vierten Runde war es vorbei – Alexander Nedbei gewinnt achten Fight in Serie Der 34-jährige Boxer aus Oberengstringen lässt seinem Gegner Sami Enbom beim Meeting in Augsburg keine Chance. Nedbei schickt den Finnen dreimal auf die Bretter. Ruedi Burkart 08.06.2021, 13.41 Uhr

Alexander Nedbei (links) schlägt auf Gegner Enbom ein. In der vierten Runde war der einseitige Kampf zu Ende. zvg

Der Kampf in der Gewichtsklasse Cruiser war angesetzt gewesen auf maximal zehn Runden. Doch nach knapp der Hälfte war die Sache bereits wieder vorbei. Alexander Nedbei dominierte Sami Enbom so stark, dass dieser dreimal innert kurzer Zeit zu Boden musste. Damit war der Kampf zu Ende. «Es lief ganz gut», resümierte Nedbei nach dem Kampf, «ich hatte mit ihm keine Probleme.» Auch die Tatsache, dass Enbom – anders als Nedbei – Rechtsausleger ist (also Linkshänder), war kein Grund zur Sorge. «Ich habe mich in den Sparrings vor dem Fight bestens vorbereiten können», sagte Nedbei. Nach diesem bereits achten Sieg in Serie wird der Wahl-Oberengstringer in der Weltrangliste weiter nach vorne stossen. Vor dem Enbom-Fight war er auf Position 165, jetzt wird’s wohl ein Rang um 140 sein.

Nach einer kurzen Pause visiert Nedbei bereits seine nächsten Kämpfe an. «Ich möchte dieses Jahr noch zwei Kämpfe bestreiten und im Ranking in die Top 100 vorstossen», so Nedbei. Zuzutrauen ist ihm dieses Vorhaben allemal.