Boxen Grosser Auftritt vor 1'500 Fans: Alexander Nedbei machte kurzen Prozess Der 35-jährige Profiboxer aus Oberengstringen holte sich in Hamburg seinen elften Erfolg in Folge. Im legendären Eventlokal Grosse Freiheit 39 nahe der Reeperbahn sahen 1'500 Zuschauer einen klaren Sieg. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 31.05.2022, 18.00 Uhr

Alexander Nedbei deckt seinen Widersacher Marko Mononen mit Schlägen ein. zvg

St. Pauli. Reeperbahn. Rotlichtquartier. Mittendrin im Hamburger Vergnügungsviertel steht das Eventlokal Grosse Freiheit 36. Dort, im legendären Musikkeller, trat der Oberengstringer Profiboxer Alexander Nedbei im Rahmen der Serie «Boxen im Norden» zu einem weiteren Kampf im Cruiser-Gewicht an. Mit einem klassischen K.o. bereits in der zweiten Runde entledigte sich der bärenstarke Deutsche seiner Aufgabe gegen den unterlegenen Finnen Marko Mononen problemlos.

Alexander Nedbei wird zum strahlenden Sieger ausgerufen. zvg

Nedbei deckte den um ein Jahr älteren Gegner pausenlos mit Schlägen ein, schliesslich brachte ein Leberhaken die Entscheidung. Mononen ging auf die Bretter und musste sich vom Ringrichter erst an- und dann auszählen lassen. «Meine Leistung war ganz okay. Ich machte vieles richtig», so der Oberengstringer am Tag nach dem Fight. Müde sei er, liess Nedbei wissen, das habe allerdings nur bedingt mit dem Kampf zu tun.

«Das ganze Drumherum, die Anspannung vor dem Kampf, die vielen Leute am Ring, die Möglichkeit, mich wichtigen Personen in der Box-Szene zu zeigen. Das hat alles an den Kräften gezehrt.»

Rund 1'500 lautstarke Zuschauer machten die Box-Nacht zum Tag und liessen Nedbei, den Deutschen, hoch oben im Norden von Deutschland hochleben. Wie schon vor gut einem Monat beim ähnlich klaren Sieg gegen den Georgier Soso Abuladze handelte es sich auch diesmal um einen so genannten Aufbaukampf, es ging also nicht um einen WM- oder EM-Gürtel. «Meine nächste Chance wird ganz sicher kommen», sagt Nedbei. In nächster Zeit wird er keine Kämpfe bestreiten, sondern sich mit Training gezielt vorbereiten auf den Herbst.

Der K.o.-Schlag von Alexander Nedbei. LiZ

