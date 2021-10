Boxen Ein Leberhaken brachte den Sieg: Alexander Nedbei machte kurzen Prozess Der 34-jährige Boxer aus Oberengstringen gewann seinen neunten Profikampf in Serie. Bald soll ein «grösseres Ding» folgen. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 19.10.2021, 04.00 Uhr

Holte seinen neunten Sieg im Profiboxen in Folge: der Oberengstringer Alexander Nedbei. zvg/Archiv

Keine halben Sachen: Das war die Direktive von Alexander Nedbei vor seinem Kampf am vergangenen Samstag gegen den Georgier Paata Aduashvili. Der Oberengstringer bestritt im Rahmen der Veranstaltung «Ab in den Ring» im deutschen Königsbrunn einen Aufbaukampf und wollte sich Schwung holen für die kommenden Aufgaben. Das Vorhaben klappte: Nedbei liess seinem Gegenüber keine Chance und entschied den auf maximal sechs Runden angesetzten Fight vorzeitig. In der dritten Runde war nach 16 Sekunden Schluss. Nedbei deckte Aduashvili mit Schlägen ein, trieb den Georgier in die Seile und schickte ihn mit einem Leberhaken zu Boden. Der Ringrichter brach den Kampf ab, Nedbei gewann durch technischen K.o. Später resümierte er zufrieden:

«Das war ein ganz guter Fight. Ein starker Gegner und dank Zuschauern eine geile Stimmung in der Halle. Das war sehr motivierend. Alles hat gepasst.»

Aufregung herrschte im Team Nedbei zwei Tage vor dem Kampf, als bekannt wurde, dass sein ursprünglicher Gegner Zaal Kvezereli wegen einer Verletzung nicht würde antreten können. «Ich musste mich umstellen, aber das war keine grosse Sache», so Nedbei.

Jedes Detail zählt. Alexander Nedbei in der Kabine vor dem Kampf gegen Paata Aduashvili. zvg

Wie sich der Sieg in der Weltrangliste auswirken wird, könne man noch nicht abschätzen. Vor dem Aduashvili-Fight lag der Deutsche im Ranking auf Position 156, aktuell wird er wohl um Rang 120 klassiert sein. Das Ziel des Wahl-Oberengstringers ist es, die Top 100 zu knacken. Dann könne er laut eigenen Aussagen erstmals mit Boxen Geld verdienen.

Der nächste Fight soll wieder ein Titelkampf sein

Nun geht der Blick des starken Deutschen bereits in die nähere Zukunft. Was diese bringen wird, ist noch unsicher. «Ich plane etwas Grösseres», sagt er nur. Ein Titelkampf soll es wieder sein. Wann dieser stattfinden wird, steht noch in der Schwebe. Möglicherweise Ende dieses Jahres oder Anfang 2022. Und weil ein solches Vorhaben auch Geld kostet, widmet sich Nedbei in den nächsten Wochen der Pflege von bestehenden und der Suche von neuen Sponsoren.

