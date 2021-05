Boxen Die nächste Herausforderung wartet: Boxer Alexander Nedbei schlägt bald wieder zu Am 5. Juni steigt der Deutsche aus Oberengstringen wieder in den Ring. Gegner ist erneut ein Finne. Ruedi Burkart 21.05.2021, 11.19 Uhr

Alexander Nedbei (rechts) bei seinem Sieg gegen Janne Forsmannen. Bald boxt er wieder gegen einen Finnen. Bild: zvg

Knapp zwei Monate sind seit dem erfolgreichen Kampf um den EM-Gürtel vergangen. Ende März holte sich Alexander Nedbei dank eines Siegs nach technischem K. o. gegen den Finnen Janne Forsmannen den Titel in der Gewichtsklasse «Cruiser». Das sei erst ein Zwischenziel gewesen, sagt der 34-jährige Deutsche.

«Ich will in der Weltrangliste noch weiter nach oben.»

Gelegenheit für eine Verbesserung im Ranking – aktuell steht Nedbei auf Position 165 – bietet sich am Samstag, 5. Juni. In Gelsenkirchen wird der Wahl-Oberengstringer mit Sami Enbom erneut auf einen finnischen Boxer treffen.

Es ist zwar kein Titelkampf, doch das auf zehn Runden angesetzte Duell wird so oder so intensiv werden. «Mein nächster Gegner ist eine ganz andere Herausforderung als Forsmannen», blickt Nedbei voraus. «Das gibt einen harten Fight.»

Weil Enbom, anders als Nedbei, Linkshänder ist (in der Boxersprache Rechtsausleger), muss der Limmattaler sein Training komplett umstellen. «Auch meine Sparringpartner sind alles Rechtsausleger», so Nedbei. Wie vor zwei Monaten wird Nedbei auch diesmal erst kurz vor dem Kampf nach Deutschland fahren. Die Perspektiven präsentieren sich rosig. Gewinnt Nedbei in zwei Wochen – es wäre sein achter Sieg in Folge – würde er im Ranking einen Sprung um rund 50 Plätze nach vorne machen.