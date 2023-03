Boxen Auf zur nächsten Runde: Boxer Alexander Nedbei schlägt bald wieder zu Fünf Monate nach seinem letzten Profikampf betritt Profiboxer Alexander Nedbei wieder den Ring. Am Samstag, 1. April, kämpft der 36-jährige Deutsche aus Oberengstringen in Podgorica gegen einen vier Jahre jüngeren Bosnier namens Sladjan Janjanin. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 27.03.2023, 11.00 Uhr

So soll es auch am kommenden Samstag sein: Alexander Nedbei drischt erfolgreich auf seinen Gegner ein. Hier bei seinem Sieg gegen Marko Mononen im vergangenen Jahr. zvg

Für Alexander Nedbei geht es in der Hauptstadt Montenegros um nicht weniger als die endgültige Lancierung seiner Karriere als Berufsboxer. «Wenn ich auch diesen Kampf gewinne, dann schaffe ich es in das offizielle WBC-Ranking. Und dann wird es interessant.» Dann bestehe laut Nedbei die Chance, dass er erstmals in seiner siebenjährigen Karriere mit seinem Sport Geld verdienen könne.

Der World Boxing Council (WBC) gehört zu den vier grossen Boxverbänden, deren Weltmeistertitel international und von den Verbänden untereinander anerkannt werden. Bekannte ehemalige WBC-Titelträger sind beispielsweise Floyd Mayweather, Sugar Ray Leonard, Michael Spinks oder auch die Schwergewichts-Legenden Mike Tyson und Muhammad Ali.

Ohne die vielen Sponsoren ginge es nicht

Zurück ins Limmattal und zu Nedbei. Aktuell kostet ihn seine Leidenschaft neben viel Schweiss in erster Linie eine Stange Geld. «Ohne meine treuen Sponsoren und Gönner wäre meine Karriere gar nicht möglich», sagt Nedbei, der als Personal Trainer seinen Lebensunterhalt verdient. Drei Kämpfe hat der Oberengstringer letztes Jahr bestritten. Einen hat er nach K. o. gewonnen, zwei nach einem sogenannt technischen K. o., also ohne den Gegner direkt auf die Bretter geschickt zu haben. «Es ist ärgerlich, wenn ich meinen Gegner nicht ausknocken kann», meinte Nedbei nach seinem Sieg gegen den Serben Dejan Bubic Ende Oktober letzten Jahres.

Der Flyer zu Alexander Nedbeis nächstem Kampf. zvg

Aufgrund der vielversprechenden Ausgangslage gibt es für Nedbei am 1. April nichts anderes als einen Sieg. Es wäre der elfte Erfolg in Serie. Erst- und gleichzeitig auch letztmals als Verlierer aus dem rechteckigen Ring musste der Oberengstringer vor über vier Jahren. Aktuell steht er bei 16 Siegen – 12 davon durch K. o. – und einer Niederlage. Nedbeis Gegner ist zwar vier Jahre jünger, verfügt aber über viel mehr Erfahrung im Ring. 35 Siege – 25 durch K. o. – und 14 Niederlagen schmücken das Palmarès von Janjanin, der auf den Kampfnamen «The Miner» hört.

Der Kampf Nedbei vs. Janjanin wird der Abschluss und gleichzeitig der Höhepunkt einer Box-Gala im Venom-Saal in Podgorica sein, zu der 5000 Zuschauer erwartet werden. Es geht um den vakanten Titel des Slavic and Baltic Countries Boxing Bureau (CISBB) nach WBC-Regeln. Geboxt wird in der neuen Gewichtsklasse Bridger Weight bis maximal 101 Kilogramm. «Ich habe in letzter Zeit viel Gewicht reduzieren können», gibt Nedbei zu Protokoll, «ich habe dank einer Diät und harten Trainings von 102 auf 95 Kilo abgenommen.»

Dann sollte ja nichts mehr schiefgehen.

