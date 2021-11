Booster-Impfung «Die Leute wollen sie»: Die Nachfrage nach Boosterimpfungen bei Limmattaler Apotheken ist gross Seit letzter Woche können Über-65-Jährige die dritte Corona-Impfung erhalten. Die grosse Nachfrage spüren die Apotheken im Limmattal. Carmen Frei Jetzt kommentieren 18.11.2021, 16.20 Uhr

Aktuell ist die dritte Impfung nur für Über-65-Jährige verfügbar – bald soll sie aber für alle freigegeben werden. Archivbild: Sandra Ardizzone

Die Boosterimpfung wird im Moment heiss diskutiert. Aktuell ist sie für Über-65-Jährige sowie für Risikogruppen empfohlen. Die Nachfrage ist gross.

Das zeigte sich zuletzt beim Impfdorf im Zürcher Hauptbahnhof. Darum verwies der Kanton nach der Hälfte der Impfwoche auf Impfzentren, Impfapotheken und Arztpraxen. Letztere bieten zum Teil nach Terminvereinbarung Impfungen an. Für Impfzentren und Impfapotheken müssen sich Personen über das kantonale Impftool «Vacme »anmelden.

Auch in den Limmattaler Apotheken sind die Termine für die Drittimpfungen beliebt.

«Wir haben viele Anfragen bekommen, unsere Termine sind im November ausgebucht»,

sagt beispielsweise Vivian Vu-Lam, Geschäftsleiterin der Coop-Vitality-Apotheke Silbern in Dietikon. «Wir haben aus dem Grund sogar zusätzliche Termine geschaltet.»

Kreuzimpfungen sind nicht empfohlen

Die Apotheken impfen nur mit dem Impfstoff von Moderna. Viele ältere Personen, die mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer geimpft wurden, hätten sich ebenfalls gemeldet, sagt Vu-Lam. «Wir mussten sie leider abweisen, weil eine Kreuzimpfung in Einzelfällen zwar möglich, jedoch gemäss der Heilmittelkontrolle Zürich in den Apotheken nicht erlaubt ist», erklärt die Apothekerin.

Für Unter-65-Jährige ist die Boosterimpfung aktuell in den meisten Fällen noch nicht möglich. «Sie müssen zur Zeit nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abwägung durch den Arzt ein Attest vorlegen», sagt Vu-Lam. Alle ohne Attest müssten derzeit noch warten.

Der Fokus liegt auf den Boosterimpfungen

Bei der Rotpunkt-Apotheke im Schlieremer Lilie-Zentrum hat sich Inhaber und Apotheker Alessandro Frisullo entschlossen, vorerst nur noch Boosterimpfungen anzubieten. Die Nachfrage nach Erstimpfungen sei nicht mehr gross. Zudem erforderten Erstimpfungen jeweils, dass er einen Monat später eine Zweitimpfung anbieten können. Um diese vorzunehmen, müsste er zusätzlich neun weitere Personen innerhalb von sechs Stunden impfen können, um keinen Impfstoff verschwenden zu müssen.

«Um die freie Kapazität ideal zu nutzen, haben wir darum auf Boosterimpfungen umgestellt. Dort haben wir gemerkt: Die Leute wollen sie.»

Am vergangenen Sonntag habe er die Impftermine über das kantonale Impftool freigegeben, für den Donnerstag dieser Woche hätten sie bereits 20 Anmeldungen und damit das Maximum erreicht, das sie pro Tag bewältigen können.

Die Anmeldung stellt die Impfwilligen vor eine Herausforderung

Auch bei der Pill-Apotheke im Dorf in Geroldswil ist die Nachfrage gross. Am Donnerstag wurden das erste Mal gut 15 Drittimpfungen verabreicht. «Der Impfstoff kommt immer noch in den gleichen Fläschchen, die zehn Dosen beinhalten, beziehungsweise bei der Boosterimpfung nun 20», sagt die geschäftsführende Apothekerin Veronika Bolliger. Darum kann auch sie nur Impfungen durchführen, wenn sich für einen Tag genug Personen anmelden.

Die Apotheke habe die Termine auf der Online-Plattform des Kantons aufgeschaltet.

«Es wohnen aber sehr viele Personen hier, die kein Internet haben oder nicht so versiert damit sind»,

sagt Bolliger. Darum werden in Geroldswil auch Termine vor Ort und per Telefon aufgenommen.

Oft sind im Vorfeld noch Abklärungen nötig

Auch bei der Waldegg-Rotpunkt-Apotheke in Uitikon kennt Geschäftsführer Simon Trösch das Problem bei den Drittimpfungen. Die vielen Impfwilligen stehen bei ihm oft direkt mit der Aufforderung, die sie per Brief oder SMS erhalten, im Geschäft.

«Wir müssen oft die gesamte Anmeldung mit den Kundinnen und Kunden machen»,

sagt er. Denn mit dieser kämen viele der Über-65-Jährigen nicht gut zurecht.

Die aktuelle Impfgruppe nähme zum Teil viele Medikamente. «Darum müssen wir genau abklären, ob es für uns möglich ist, zu impfen», sagt Trösch. Für die dritte Impfung seien viele aber sehr dankbar. «Wir erhalten viel zurück», sagt er. Trösch hätte sich allerdings einen früheren Start gewünscht. «Wir sind leider ein bisschen spät dran mit den Boosterimpfungen», sagt er.

Insgesamt verabreicht die Löwen-Apotheke 50 Impfungen pro Tag

Die Dietiker Löwen-Apotheke bietet neben Boosterimpfungen auch noch Erst- und Zweitimpfungen sowie Grippeimpfungen an. «Wir kommen im Moment noch knapp durch», sagt Geschäftsführer Thomas Dössegger. In letzter Zeit habe die Nachfrage auch bei den Erstimpfungen wieder zugenommen.

«Wir verabreichen bis zu 50 Impfungen an einem Tag»,

sagt Dössegger. Das umfasse alle Impfungen, also nicht nur solche gegen Covid-19.

«Wir haben auch immer wieder Termine, die wir kurzfristig vergeben können.» Mit diesen seien sie dann vollkommen ausgelastet. «Wir haben ja auch noch das normale Tagesgeschäft», sagt Dössegger. Trotzdem hätten sie aktuell keine Wartelisten und auch nur kurze Wartezeiten.

Alle wollen den Booster

Der Andrang nach dem Start am 11. November bemerkt auch die City-Apotheke in Dietikon. Hier wurden seither immer gut 40 Impfungen pro Tag verabreicht.

«Es war ein ähnlicher Ansturm bei den Boosterimpfungen wie beim Impfstart im Mai»,

sagt Geschäftsführerin Alexandra Poisel. Auch die City-Apotheke bietet weiterhin Erst- und Zweitimpfungen an, ebenso die Grippeimpfung. «Dort ist die Nachfrage aktuell sehr klein. Die Boosterimpfung ist das, was die Leute wollen», meint Poisel.

Bereits anfangs Mai verabreichte Alexandra Poisel, Geschäftsführerin der Dietiker City-Apotheke, die ersten Impfungen. Archivbild: Sven Hoti

Zu ihr kämen nun auch Geimpfte, die sich bereits im Februar und März das erste Mal in Hausarztpraxen oder Impfzentren impfen liessen. «Ihre Daten auf ‹Vacme› stimmen nicht immer. Das sorgt für Schwierigkeiten und verursacht viel Arbeit.» Poisel rechnet mit einem erneuten Andrang, sobald die Boosterimpfung für alle zugelassen wird.

Keine Kreuzimpfungen, keine Unter-65-Jährigen

Bis dahin dürfte es aber noch eine Weile dauern. Die dritte Impfung wird ohnehin erst sechs Monate nach der Zweitimpfung empfohlen. Zudem wird von einer Kreuzimpfung abgeraten – also einer Drittimpfung mit einem anderen Impfstoff als bei der Erst- und Zweitimpfung. Zweifach Geimpfte informiert der Kanton Zürich, sobald sie die dritte Impfung buchen können.

Hier erhält man nach Anmeldung über das kantonale Impftool die Boosterimpfung:



Impfapotheken in der Region City-Apotheke Dietikon, Löwenstrasse 21, 8953 Dietikon

Löwen-Apotheke, Zentralstrasse 17, 8953 Dietikon

Coop Vitality Silbern, Slibernstrasse 9, 8953 Dietikon

Lilie-Zentrum, Uitikonerstrasse 9, 8952 Schlieren

Dropa Drogerie Apotheke, Birmensdorferstrasse 79, 8902 Urdorf

Pill Apotheke im Dorf, Poststrasse 1, 8954 Geroldswil

Waldegg Rotpunkt Apotheke, Zürcherstrasse 4a, 8142 Uitikon Waldegg

Toppharm Apotheke Drogerie Birmensdorf, Zürcherstrasse 7, 8903 Birmensdorf (jeweils nur dienstags!)

(Quelle: impfapotheke.ch, csf)

Impfzentren in der Nähe Impfzentrum Affoltern, Obstgartenstrasse 7, 8910 Affoltern am Albis

Impfzentrum Stadtspital Triemli, Birmensdorferstrasse 497, 8044 Zürich

Referenz-Impfzentrum Universität Zürich, Hirschengraben 8, 8001 Zürich

Für einen Impftermin bei einem Impfzentrum oder einer Impfapotheke erfolgt die Anmeldung über das kantonale Impftool. Je nachdem ist die Impfung auch beim Hausarzt erhältlich. Dort muss der Termin direkt per Telefon ausgemacht werden.