Bonstetten «Es war eine intensive Zeit»: Hobbykoch Jeremy Notz sorgt für Säuliämter Vertretung bei «Eusi Landchuchi» Das Schweizer Fernsehen drehte für den Kochwettbewerb auf seinem Hof Rotenbirben in Bonstetten. Bei der Sendung will er mit seinen hofeigenen Produkten punkten.

Martin Mullis 11.08.2021, 18.29 Uhr

Der Hobbykoch und Umweltingenieur Jeremy Notz zeigt seine heimelige Landküche auf dem Hof Rotenbirben. Martin Mullis

Der TV-Titel «Eusi Landchuchi» hätte angesichts der Küche auf dem Hof Rotenbirben in Bonstetten nicht besser gewählt werden können, stammen doch sämtliche Zutaten entweder aus dem eigenen Garten oder aber aus dem Dorf oder aus der Region. Und das Säuliamt darf immerhin als ländlicher Bezirk bezeichnet werden. Der Hof Rotenbirben – der Flurname stammt aus alten Zeiten und deutet auf rote Birnen hin – wurde nach dem Willen des früheren Besitzers und vor Jahren verstorbenen Albert Ernst Suter in eine Stiftung überführt.

Jeremy Notz, Umweltingenieur und Pächter des Hofes, bewirtschaftet hier zusammen mit einem Kollektiv das zum Hof gehörende Land. Die Vision, eine kleinräumige, wertschätzende und zukunftsfähige Landwirtschaft in die Tat umzusetzen, bezeichnen sie als ihr Ziel. So sollten etwa kein Foodwaste und keine unnötigen Ver­packungen erzeugt werden. Jeremy Notz sorgt sich aber nicht nur um die Umwelt, er ist auch begeisterter Hobbykoch. Da war der Weg nicht so weit, um bei der TV-Sendung «Eusi Landchuchi» eine Rolle zu übernehmen.

Kulinarischer Austausch über die Sprachgrenzen

Seit einiger Zeit führen die Schweizer TV-Sender SRF, RTS und RSI gemeinsam einen Kochwettbewerb durch. Deutschschweizer Hobbyköchinnen und -köche mit ländlichem Hintergrund treffen auf Westschweizer Cuisiniers und Tessiner Cuochi. Jeremy Notz und sein Umfeld passen hier ausgezeichnet dazu.

Neben einem kulinarischen Austausch über die Sprachgrenzen hinweg, werden den Zuschauern auch interessante ­Blicke in verschiedene Küchen ermöglicht. Im Mai dieses Jahres erfolgten in Bonstetten während einer Woche die Dreharbeiten für die Folge, die diesen Freitag um 20.30 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt wird.

Das Bauernhaus forderte den Kameramann

Jeremy Notz und seine Mitstreiter auf dem Gut Rotenbirben in Bonstetten freuen sich auf diesen Abend. Der Chef des Kollektivs erwähnt speziell die engen Verhältnisse in dem alten Bauernhaus, die den Kameramann vor ziemliche Herausforderungen stellten. «Es war eine intensive Zeit, doch wir hatten alle richtig viel Freude», erzählt Notz. Leider durften wegen der Coronaregeln, nur wenige Personen, darunter seine Staffel-Vorgängerin Sarah Steiner aus Bern, beim Essen dabei sein.

Dass beim Drei-Gang-Menü ausschliesslich Produkte vom Hof Rotenbirben aus Bonstetten, oder aus der Region verwendet werden, ist eine Selbstverständlichkeit. Mehr soll hier aber nicht verraten werden. Hobbykoch Notz weist aber gerne auf die vom Hof Rotenbirben erzeugten Produkte hin, die auch im bestbekannten «Lädeli im Rank» in Bonstetten zu kaufen sind (Müllers Buurelädeli).