Boccia Neues Restaurant und neuer Pächter: Das Dietiker Bocciodromo ist wieder offen Für den 1972 aus einer Fusion von zwei Klubs hervorgegangenen Boccia-Club Dietikon war der vergangene Samstag ein Freudentag. Ruedi Burkart 06.06.2022, 15.50 Uhr

Sonnenbrille auf! «Locanda»-Pächter Jessi Banuskaj (links) und Chefkoch Pietro De Cusatis öffnen jeweils um 10 Uhr. Ruedi Burkart

Rund drei Monate nach dem Beginn der Umbauarbeiten konnte das neue Vereinslokal, die «Locanda Bocciodromo», eröffnet werden. «Wir freuen uns sehr, es ist ein grosser Moment für unseren Klub», meinte Vereins-Urgestein Giuseppe Cinicola am Rande der grossen Einweihungsparty. Die Lokalität wird von Dienstag bis Sonntag morgens ab zehn Uhr geöffnet sein, am Montag ist Wirtesonntag. «Wann wir am Abend schliessen, werden wir jeweils kurzfristig entscheiden», sagt der neue Pächter Jessi Banuskaj. Zusammen mit Koch Pietro De Cusatis schmeisst der 23-jährige Dietiker den Laden vorerst alleine.