Boccia Dietiker Boccia-Spieler investieren 180'000 Franken und wollen internationaler werden Seit einem halben Jahrhundert existiert der Boccia-Club Dietikon. Der Traditionsverein mit seinen 130 Mitgliedern geht mit der Zeit. Im Sommer soll ein neues Restaurant zum multinationalen Treffpunkt werden. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 04.03.2022, 12.50 Uhr

«Es ist alles seriös durchgerechnet.» Giuseppe Cinicola in der kürzlich sanierten Bocciahalle. Das nebenan gelegene Restaurant wird während dreier Monate saniert. Severin Bigler

Mit einem herzlichen, kräftigen Handschlag begrüsst Giuseppe Cinicola den Redaktor der «Limmattaler Zeitung». «Schön, dass Sie hier sind. Willkommen beim Boccia-Club Dietikon», sagt der 67-jährige Italiener. Er hat früher den Klub während sieben Jahren als Präsident geführt. Weil der aktuelle Chef, der 62-jährige Giovanni Rapaglià, an diesem Abend verhindert ist, nimmt sich Cinicola Zeit für ein Gespräch. «Fragen Sie nur, ich muss heute nirgendwo mehr hin», sagt der Mann, der seit Mitte der 1960er-Jahre in Dietikon wohnt, mit einem Schmunzeln auf den Lippen.

Der Abend beginnt so, wie er an einem Ort wie dem Bocciodromo nahe der Dietiker Stadthalle beginnen sollte: mit einem heissen Espresso im eigenen Klublokal. Draussen stehen fünf Italiener zusammen und reden gestenreich über Fussball, Boccia, Gott und die Welt. Drinnen erklärt Cinicola:

«Dieses Restaurant hat seine besten Tage längst hinter sich. Stellen Sie sich vor, es wurde 1974 erbaut und ist nie richtig renoviert worden.»

Dann macht Cinicola eine Pause. Und schiebt mit hörbarem Stolz in der Stimme nach: «Aber ab dem 7. März wird hier so richtig gearbeitet. Wir lassen das Restaurant von Grund auf sanieren.» Der Bau werde regelrecht ausgehöhlt. Es gebe neue Fenster, einen neuen Boden, endlich mehr Toiletten und neues Mobiliar. Das Wichtigste aber: Die Küche wird neu. «Drüben in der Halle stapeln sich die Kartons mit den neuen Geräten», erklärt Cinicola, «es wird eine topmoderne Küche geben.»

Giuseppe Cinicola vor dem 1974 erbauten Vereinslokal. Es wird jetzt saniert und soll am 1. Juni wieder öffnen. Severin Bigler

Zu ihrem 50. Geburtstag leisten sich die Dietiker Bocciaspieler also ein neues Vereinslokal. Das hat seinen Preis, 180'000 Franken kostet die ganze Renovation. «Wir haben das mit einer neuen Hypothek lösen können», plaudert Cinicola aus dem Nähkästchen.

Am 1. Juni soll das moderne Restaurant öffnen

Warum lässt man sich in solche finanziellen Abenteuer ein? Umso mehr, als man im vergangenen Herbst alle vier Bahnen in der Halle sanieren liess. «Als Abenteuer würde ich das nicht bezeichnen», sagt Cinicola, «es ist alles seriös durchgerechnet. Aber auf Ihre Frage kann ich Ihnen antworten, dass wir wieder mehr Leute zu uns locken wollen. Wir werden einen Pächter und einen Koch einstellen, das Restaurant soll zu einem echten Treffpunkt für die Einwohner von Dietikon werden. Nicht nur für Italiener.» Eröffnet werden soll das neue Ristorante in knapp drei Monaten. «Das Ziel ist es, dass am 1. Juni alle Arbeiten beendet sind», so Cinicola.

Weil Vorfreude die schönste Freude ist, kommt der zweimalige Schweizer Meister ins Erzählen: «Bisher haben wir eine Toilette für Frauen, eine einzige! Das muss man sich mal vorstellen.» Kein Wunder, so Cinicola weiter, machten die Damen einen weiten Bogen um die Dietiker Boccia-Anlage. Es habe einmal eine Zeit gegeben, da habe der Klub 25 Frauen auf der Mitgliederliste geführt. Doch das seien «Tempi passati».

Apropos früher: Zur Jahrtausendwende zählte der BC Dietikon 140 Mitglieder und galt als zweitgrösster Klub landesweit hinter jenem aus Winterthur. «Wir haben den Bestand mehr oder weniger halten können», erklärt Cinicola, «so um die 130 Mitglieder haben wir immer noch.»

«Wir wünschen uns viel mehr Kinder und Jugendliche hier bei uns»

Sorgen bereitet den Verantwortlichen der fehlende Zuspruch von jungen Spielerinnen und Spielern. Dass die beiden elf- und vierzehnjährigen Enkelkinder ihrem Nonno und ihrer Nonna nacheifern – auch Cinicolas Frau Sonia spielt Boccia – freut den Grossvater natürlich. «Aber wir wünschen uns viel mehr Kinder und Jugendliche hier bei uns», sagt Cinicola. In der ganzen Problematik um fehlenden Nachwuchs sieht er auch den Schweizer Verband in der Pflicht.

«Wenn wir den Jungen unseren Sport näherbringen wollen, müssen wir ein Programm, einen Plan haben. Da wünsche ich mir vom Verband viel mehr Support.»

Ärgern will sich Giuseppe Cinicola aber nicht. Zu sehr freut er sich auf die bevorstehende Zeit mit dem neuen Klubrestaurant. Zudem: «Wenn wir uns im Bocciodromo befinden, haben Sorgen und Ärger keinen Platz», sagt Cinicola, winkt zum Abschied und gesellt sich zu seinen immer noch diskutierenden Landsleuten vor der Halle.

